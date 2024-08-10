День Абая отмечается в Казахстане

День рождения мыслителя официально стал праздничной датой в Казахстане в 2020 году, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Абай Кунанбаев - великий казахский поэт, просветитель, композитор, основоположник казахской письменной литературы. Его поэмы, стихотворения, переводы известны казахстанцам с детства.

В своих произведениях, глубоких по смыслу и ярких по языку, Абай призывал к труду, образованию, духовному развитию.

Прогрессивные взгляды Абая сегодня имеют свою особую актуальность, поскольку несут в себе гуманистические и просветительские идеалы.

Абай создал около 170 стихотворений и 56 переводов, написал поэмы и «Слова назидания».

Благодаря его переводам на казахском языке появились произведения классиков мировой литературы.

Абай родился в семье правителя рода тобыкты Кунанбая Оскенбаева 10 августа 1845 года у подножия Шынгыстау в Семипалататинской области.

Семья Абая была потомственно аристократической, и дед (Оскенбай), и прадед (Иргизбай) главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Его мать Улжан и бабушка Зере были одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя Ибрагим было заменено ласкательным Абай, что означает «осмотрительный, вдумчивый». Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю.

День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением правительства РК от 4 августа 2020 года.