День единства народа Казахстана: какие праздничные мероприятия пройдут в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, 30 апреля в Евразийском гуманитарном колледже пройдут тематические кураторские часы, посвященные празднованию Дня единства народа Казахстана, а также круглый стол «Бар береке - бірлікте!»

В ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, а также в нескольких колледжах пройдут лекции членов АНК, посвященные празднику.

В жилом массиве «Железнодорожный» 30 апреля пройдет конкурс рисунков «Татулык мекені» среди школьников. В этот же день запланированы концертные мероприятия в детских музыкальных школах № 1 и № 3.

Кроме того, 30 апреля в ЕНУ им.Л. Н. Гумилева состоится круглый стол, блиц-турнир «Полиязычие как казахстанский образовательный процесс». В этот же день в центре социального обслуживания «Жансая» пройдет концерт для сотрудников, родителей и получателей услуг.

30 апреля планируется проведение концертов, фестиваля национальных игр, конкурса рисунков в кризисном центре Умит», в центре социального обслуживания «Қамқор», в центре социального обслуживания «Шарапат», в центре поддержки института семьи «Жанұя», в центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек», в Центре активного долголетия.

30 апреля и 1 мая на Аллее писателей пройдет мероприятие по выразительному чтению стихов на разных языках мира. Также на аллее будет проведен конкурс рисунков на асфальте «Под одним шаңыраком», книжная выставка на тему «Ынтымағы жарасқан туған өлкем — Қазақстан» на базе библиотеки «Кітап қала», веселые старты среди маленьких жителей района Байконыр.

30 апреля в Казахском университете технологии и бизнеса состоится круглый стол, во Дворце школьников им.Аль-Фараби - театрализованная и хореографическая композиция «Караван дружбы», а в Централизованной библиотечной системе - круглый стол со студентами «Страна дружбы».

В этот день в парке «Акжайык» на пересечении проспектов Богенбая и Жеңіс пройдет посадка деревьев с участием членов этнокультурных объединений.

1 мая по городу планируется провести праздничное мероприятие «Баурсак объединяет» (раздача баурсаков).

В комедийно-драматическом театре им. А. Мамбетова состоится премьера спектакля «Акан сері», во дворце «Жастар» пройдет концерт «Сарайымыздың балалары», в Мемориально-музейном комплексе "АЛЖИР" — выставка " Ұлт Бірлік — Ұлы байлық«, в музее им. С. Сейфуллина — выставка «Бірлік дүние - береке», во Дворце школьников им. М.Утемисова пройдет выставка «Бірлік жарасқан Казақстан!»

Во Дворце школьников по проспекту Б.Момышулы состоится ряд мероприятий, посвященных празднику. Также в средней школе № 42 будет организована акция — поздравительный челлендж «Желаем мира и согласия» (с участием представителей разных этносов).

Также в городской администрации добавили, что в этот день в Казахской национальной академии хореографии планируется провести круглый стол «Ынтымағы жарасқан Қазақстан».