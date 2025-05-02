В мероприятии приняли участие молодые люди, планирующие обучение за рубежом, и их родители, передает корреспондент Kazpravda.kz
Это событие ознаменовало официальный старт деятельности одного из ведущих университетов мира в Казахстане. Участники ознакомились с особенностями учебного процесса, условиями поступления, образовательными программами и возможностями для будущих студентов.
Как отметил, Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек:
«Открытие филиала Cardiff University Kazakhstan дает молодежи Казахстана возможность получить британское качество образования, не покидая родину. Это – важный шаг на пути интернационализации системы высшего образования нашей страны».
Cardiff University – признанный мировой университет:
* 186-е место в глобальном рейтинге QS;
* 1-е место в Великобритании по направлению «Бизнес и менеджмент»;
* Входит в ТОП-150 в мире по направлениям образования, инженерии и геологии;
* 12-е место в Великобритании по трудоустройству выпускников.
Преимущества филиала в Астане:
* Обучение ведется полностью на английском языке;
* Преподавание осуществляют квалифицированные специалисты из Великобритании;
* Выпускники получают диплом Cardiff University, который признается на международном уровне. Университет входит в престижную Группу Рассел, объединяющую лучшие вузы Великобритании.
Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание сфере высшего образования. Каждая инициатива в этой области реализуется в рамках стратегического курса Главы государства и находится под пристальным вниманием руководства страны.