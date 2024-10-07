Казахстанцы сделали осознанный выбор в пользу устойчивого развития государства - эксперт

Фото: со страницы в Facebook Эдуарда Полетаева

По данным экзитполов, большинство проголосовало за строительство АЭС в Казахстане. Экзитпол проводили три социологические организации. Экзитпол Института комплексных социальных исследований – Астана (СОЦИС-А) назвал решение участников референдума вынесенным в пользу строительства АЭС в Казахстане. «За» проголосовало 69,8%, «Против» – 30,2%».



Точно такие же цифры показал экзитпол Института евразийский интеграции, проведённый по заказу Zakon. kz. По данным Института общественной политики артии Amanat, за строительство АЭС проголосовали 72,3% участников референдума, а против – 27,7%.

«6 октября 2024 г. несомненно войдет в историю Казахстана. Именно в этот день граждане страны сделали осознанный выбор в пользу устойчивого развития государства. Причём этот выбор касается не только энергетического сектора, но и политической, экономической жизни траны на ближайшие десятилетия», - написал он в Telegram.

По его словам, вышеупомянутые результаты были бы недостижимы без мощной агитационной кампании со стороны государства. Создание Народного штаба, проведение встреч с жителями регионов, распространение информации в интернет-пространстве, на телевидении способствовалb активности населения. Эксперт отметил, что открытая позиция главы государства за строительство АЭС также помогла достижению высоких цифр «За» .