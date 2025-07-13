День работников рыбного хозяйства

Сельское хозяйство
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Юмашев ​​​​​​​Фарид
корреспондент

Этот профессиональный праздник в Казахстане ежегодно – с 2017 года – отмечается каждое второе воскресенье июля, передает Kazpravda.kz

Фото: Жайық пресс

И хотя республика не относится к ведущим рыбопромышленным державам, рыбное хозяйство составляет в отечественной экономике весомую часть. 

Государственную политику в этой сфере проводит Комитет рыбного хозяйства, с января минувшего года действующий в составе Министерства сельского хозяйства.

По данным отраслевого комитета, рыбное хозяйство стабильно развивается: по итогам минувшего года объем рынка рыбной продукции составил 94,6 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным позапрошлогодним периодом.

Из этого объема 45,2 тыс. тонн приходится на вылов из естественных водоемов, а 18,2 тыс. тонн – на продукцию, выращенную в рыбоводных хозяйствах. Экспорт рыбной продукции составил 23,4 тыс. тонн. Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия, из которых 20 поставляют продукцию в страны Европейского союза. Более 50 наименований казахстанской рыбной продукции экспортируется в 21 страну мира.

Государство планомерно поддерживает развитие аквакультуры. Объем субсидий в отрасли с 2021 года увеличился девятикратно и в 2024 году достиг 4,5 млрд тенге. Предусмотрено возмещение до 25% инвестиционных затрат, 30% расходов на корма, 50% – на приобретение молоди, маточного стада и ветеринарных препаратов. В результате количество рыбоводных хозяйств за три года увеличилось вдвое – до 600.

Развитие отрасли осуществляется в рамках Программы развития рыбного хозяйства РК на 2021–2030 годы. Программа включает меры господдержки, внедрение информационных систем мониторинга аквакультуры, поддержку отечественных производителей, а также мероприятия по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов.

С целью восполнения популяции рыб ежегодно проводится зарыбление естественных водоемов. В 2024 году в рамках госзаказа в водоемы выпущено 54 млн штук молоди ценных видов рыб.

Для стимулирования переработки и увеличения экспорта готовой продукции ограничен вывоз рыбы в необработанном виде. В 2024–2025 годах введен шестимесячный запрет на экспорт судака и сома, что позволило увеличить объем сырья для переработки по этим видам рыб на 23%.

В прошлом году в пилотном режиме была запущена информационная система «е-fish» для отслеживания легальности происхождения рыбы и рыбной продукции.

С целью сохранения популяции каспийского тюленя создан государственный природный резерват «Каспий итбалығы». Ведется модернизация осетрового завода в Атырау и начато строительство инкубационного цеха в Кызылординской области.

12 июня 2025 года принят Закон РК «Об аквакультуре», направленный на стимулирование роста отрасли, повышение ее прозрачности, привлечение инвестиций, а также создание новых и расширения действующих перерабатывающих производств, увеличения объемов выращивания конкурентоспособных видов рыбы.

#сельское хозяйство #АПК #рыбное хозяйство #Год рабочих профессий #День работников рыбного хозяйства

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