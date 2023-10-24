День Республики – национальный праздник суверенного Казахстана

33 года назад постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII от 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, который свидетельствовал о первом подступе к независимости

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Фундаментальные принципы декларации констатировали целостность, неделимость, неприкосновенность территории унитарного Казахстана. Наша республика провозгласила принцип независимого решения политических, экономических и социальных вопросов, заявила о роли казахского языка и других народов страны, праве на возрождение и самобытность культуры, обычаев и традиций. Тогдашняя Казахская Социалистическая Советская Республика получила право на формирование собственных органов национальной безопасности и внутренних дел, создание внутренних войск.

Декларация объявила, что деятельность организаций, призывающих к насильственному изменению конституционного строя, нарушению целостности территории, подрывающих межнациональное согласие, будет преследоваться по закону. Был провозглашён принцип самостоятельного, без привлечения других сторон, решения проблем, связанных с политическим, экономическим, социальным, национально-культурным строительством в Республике, его административно-территориальной структурой.

Декларация имела силу приостановки действия советских законов на территории Казахстана и стала создавать собственные законы. Верховным руководителем республики стал президент. Впервые День Республики объявили национальным праздником в октябре 1990 года. Впоследствии он потерял статус национального праздника и был переведен в ряд государственного праздника, а 25 октября стал рабочим днем. 22 апреля 2009 г. первый президент Республики Казахстан отменил празднование Дня Республики в стране. И лишь спустя более чем 13 лет президент РК Казахстана К.Ж.-К. Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. По его словам: "День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости".

По закону Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» праздники, установленные в чествование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших большое влияние на развитие казахстанской государственности имеет статус национальный. При этом празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных учреждениях.

Согласно этому закону государственные праздники являются праздники, имеющие общественно-политическое значение, также традиционно отмечаемые в Республике Казахстан. Празднование государственных праздников предусматривает проведение официальных мероприятий. Профессиональные и иные праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаются отдельными категориями граждан страны.

Отмечу, что возродить празднование Дня Республики предложил президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на первом заседании Национального курултая в июне 2022 года. Президент указал, что День Республики должен праздноваться как национальный праздник, а День Независимости отмечать как день памяти национальных героев и внести в перечень государственных праздников.

В сентябре 2022 года Сенат принял поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников» согласно которому 25 октября был учрежден Днем Республики, 16 декабря Днем Независимости – государственным праздником.

Декларация о государственном суверенитете позволила решить один из важных вопросов, связанный с определением государственной границы с сопредельными странами. Как известно, Республика Казахстан граничит с Россией, Китаем, Кыргыстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Общая протяженность сухопутной границы нашей республики составляет 13 398 км, а водная граница составляет 1730 км. Обретение независимости поставило вопрос юридического оформления границ с сопредельными государствами. Это исходило из стратегической задачи по обеспечению национальной безопасности Республики Казахстан как унитарного государства, а ее реализация в немалой степени зависела от вопросов определения и неприкосновенности границ. Наша страна активно включилась в переговорный процесс по оформлению границы и в настоящее время подписаны соответствующие договоры, в которых четко определена и описана линия прохождения совместной границы. Таким образом, процесс делимитации границ со всеми граничащими государствами успешно завершился, а демаркация границы республики продолжается на базе подписанных соглашений.

Одной из задач, стоявшей перед молодой республикой, был вопрос переноса столицы. Из истории известно, что решение переноса столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. 15 сентября 1995 года первый президент страны Н.А. Назарбаев подписал указ «О столице Республики Казахстан», где было указано об образовании Государственной комиссии по организации работы по перемещению высших и центральных органов власти в город Акмолу. К.-Ж.К. Токаев на форуме городов-побратимов отметил, что решение о переносе столицы в Астану было непростым, но верным шагом с геополитической точки зрения. При этом президент сказал, что «Наша столица должна, прежде всего, стать комфортным городом для проживания его жителей», отметив, что также Астана – крупнейший финансовый центр региона. Перенос столицы - есть решение геостратегическое и оно связано с обретением независимости, предначертанное Декларацией о государственном суверенитете.

Одной из провозглашенных идей в Декларации о государственном суверенитете было возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка казахского этноса и других этносов Казахстана, укрепление национальной самобытности. Реализация таких задач в многонациональной республике потребовала создания Ассамблеи народа Казахстана как консультативно-совещательного органа при президенте Республики Казахстан, которая способствовала бы разработке и реализации государственной национальной политики.

«Ассамблея народов Казахстана» (первоначальное название) была создана по инициативе первого президента Казахстана Н.А. Назарбаева 1 марта 1995 года, переименована в 2007 году. С 2016 года этот день отмечается как праздник — День благодарности. 28 апреля 2021 года Н.А. Назарбаев передал К.-Ж.К. Токаеву полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана, которую он возглавлял с 1995 года, указав на необходимость продолжения интеграции всех этносоциальных групп в общеказахстанский социум. Функционирование такого органа способствовало обеспечению многообразных национальных интересов в проводимой государством национальной политике, сохранению в республике межнационального и межконфессионального согласия, развитию языков, традиций, обычаев и национальной самобытности, которое было озвучено в Декларации о государственном суверенитете.

Основой жизнеобеспечения любой страны является рост экономики, который определяет жизнедеятельность его граждан. Руководство Республики Казахстан всегда держит под контролем развитие народного хозяйства. Переход к рыночной экономике, диверсификация промышленности, сельского хозяйства, транспорта и всей экономики определили будущее страны. Президент К.-Ж.К. Токаев призывает перейти к реальной рыночной экономике, которая будет способствовать переходу в категорию стран с высоким уровнем дохода граждан. Для этого президент поручил разработать новый Национальный план развития. Дальнейшее экономическое развитие создаст условия для комфортной жизни казахстанцев, которое было заложено в Декларации о государственном суверенитете.