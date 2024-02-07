Деньги для снижения износа

Общество
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Андрей Кратенко

В Петропавловске участники общественных слушаний обсудили заявки на повышение тарифов на услуги водоснабжения и канализации.

фото из архива "КП"

В Северо-Казахстанский областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий поступили заявки от компаний «Кызылжар су» и «Казводхоз» на увеличение тарифов в связи с необходимостью осуществления инвестиционных программ и повышения заработной платы работникам.

При этом, по уверениям естественных монополистов, к тарифному росту они подошли осторожно. К примеру, в ТОО «Кызылжар су» планируют увеличить лишь средний тариф по водоснабжению – со 177 до 185 тенге за кубометр, а по водоотведению – со 169 до 171 тенге. Между тем дифференцированные тарифы по группам потребителей останутся неизменными.

По сообщению компании «Казводхоз», предлагаемый проект тарифа на 2024 год составил 0,825 тенге за кубометр без НДС с повышением на 0,17 тенге (20%).

– Основанием для изменения тарифа послужило увеличение инвес­тиционной программы из-за дополнительных мероприятий, направленных на реализацию государственной прог­раммы по снижению степени изношенности водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, – пояснила главный экономист ТОО «Кызылжар су» Елена Петрова.

«Кызалжар су» планирует капитально отремонтировать шесть километров труб системы водоснабжения, на что уйдет более 235 млн тенге. На модернизацию насосных станций планируется потратить еще 81 млн тенге. Нужно также привести в порядок километр канализацион­ных труб и купить автомобиль-мастерскую. Однако все эти затраты не лягут на плечи потребителей, тарифы для них останутся прежними, утвержденными на 1 января 2024 года. Предлагается повысить лишь средний отпускной тариф.

Представители общест­венности лояльно отнес­лись к предложенным изменениям. Накануне общественных слушаний «Казводхоз» запросил в Бюро национальной статис­тики данные по средней зарплате в Северном Казахстане. Выяснилось, что она составляет более 189 тыс. тенге, что значительно выше, чем сейчас платят рабочим «Казводхоза».

– Из-за низких зарплат у нас наблюдается большая текучесть кад­ров, – сообщила главный экономист СКФ РГП «Казводхоз» Рамзия Хасанова.

Участники общественных слушаний согласились с аргументами представителя предприятия-монополиста и предложили повысить оплату труда в первую очередь рабочим, поскольку те трудятся в условиях повышенной опас­ности, отвечая при этом за надежное водоснабжение.

#Петропавловск #ЖКХ #тарифы #коммунальные услуги

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