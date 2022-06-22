Фото пресс-службы Президента РК
Спорт
"Деньги мы не просили" – в Федерации шахмат опровергли заявление чемпионки Асаубаевой

Заместитель президента Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов прокомментировал скандальное заявление шахматистки Бибисары Асаубаевой о том, что глава КФШ водил их в Администрацию Президента просить 3 млрд тенге для федерации, сообщает Kazpravda.kz.

"Хотим заверить общественность, что 3 млрд тенге или любую другую сумму мы вчера и тем более сегодня на встрече с Президентом не просили. Обсуждалась Концепция развития шахмат, которую мы подготовили и сегодня доложили Главе государства. В рамках нашей Концепции мы будем стремиться открывать шахматные классы и секции в каждой сельской школе, чтобы каждый сельский школьник имел доступ к шахматному образованию. Будем внедрять шахматы как факультативный предмет, что сегодня было поддержано Президентом. Будем комплексно поддерживать мужскую и женскую сборную участием в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, получением грантов и стипендий, привлечением лучших тренеров.

Совместно с Министерством культуры и спорта прорабатываем вопрос, чтобы уже в ближайшее время выделить 50 стипендий нашим самым талантливым детям. Создадим и в июле объявим Попечительский совет Федерации шахмат, в который войдут известные предприниматели и лидеры. Это и многое другое мы будем реализовывать на принципах открытости, сбалансированности и меритократии, когда поддержку будут получать самые достойные шахматисты страны. А имеющиеся в шахматах текущие вызовы и проблемы будем обсуждать и преодолевать вместе, только в конструктивном формате", - написал Садвакасов в Facebook.

Напомним, чемпионка мира по шахматам, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева раскритиковала руководство Казахстанской федерации шахмат, заявив, что оно пытается сделать из спортсменов попрошаек.

Её заявление также прокомментировал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Популярное

Все
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Война – не только героизм
Последний бой легендарной пулеметчицы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Мои герои, мои путеводные звезды
Откровенная дискуссия на острые темы
Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны
Для гармонии души и тела
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
«Сәлем! K-Pop Festa»
Жизнь без наркотиков
Дом, в котором живет ветеран
Ерлан Карин перечислил главные месседжи Национального курултая
За родной огонек
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
Они сражались за Родину
Сто лет достоинства
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Президент , Спорт
Касым-Жомарт Токаев принял Даулета Турлыханова
Спорт
Абаев высказался о скандале в Федерации шахмат
Культура , Спорт
Нужно найти золотую середину – Абаев о строительстве отеля …
Спорт
Один ребенок – одна секция: правила участия в программе "Ар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]