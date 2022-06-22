"Деньги мы не просили" – в Федерации шахмат опровергли заявление чемпионки Асаубаевой

Заместитель президента Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов прокомментировал скандальное заявление шахматистки Бибисары Асаубаевой о том, что глава КФШ водил их в Администрацию Президента просить 3 млрд тенге для федерации, сообщает Kazpravda.kz.

"Хотим заверить общественность, что 3 млрд тенге или любую другую сумму мы вчера и тем более сегодня на встрече с Президентом не просили. Обсуждалась Концепция развития шахмат, которую мы подготовили и сегодня доложили Главе государства. В рамках нашей Концепции мы будем стремиться открывать шахматные классы и секции в каждой сельской школе, чтобы каждый сельский школьник имел доступ к шахматному образованию. Будем внедрять шахматы как факультативный предмет, что сегодня было поддержано Президентом. Будем комплексно поддерживать мужскую и женскую сборную участием в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, получением грантов и стипендий, привлечением лучших тренеров.

Совместно с Министерством культуры и спорта прорабатываем вопрос, чтобы уже в ближайшее время выделить 50 стипендий нашим самым талантливым детям. Создадим и в июле объявим Попечительский совет Федерации шахмат, в который войдут известные предприниматели и лидеры. Это и многое другое мы будем реализовывать на принципах открытости, сбалансированности и меритократии, когда поддержку будут получать самые достойные шахматисты страны. А имеющиеся в шахматах текущие вызовы и проблемы будем обсуждать и преодолевать вместе, только в конструктивном формате", - написал Садвакасов в Facebook.

Напомним, чемпионка мира по шахматам, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева раскритиковала руководство Казахстанской федерации шахмат, заявив, что оно пытается сделать из спортсменов попрошаек.

Её заявление также прокомментировал министр культуры и спорта Даурен Абаев.