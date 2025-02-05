Деньги за почку

Недавно 27-летний парень из Атырау пытался продать свою почку за 9 млн тенге. Он был задержан в Актобе при получении аванса и в итоге предстал перед судом. Подсудимому были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека».

Как оказалось, в июне 2024 года житель Атырау, находясь в тяжелом финансовом положении, оставил объявление о продаже почки в Telegram-канале с намерением незаконно заработать деньги для погашения своих долгов. В сентяб­ре он по собственной инициативе вступил в контакт с жителем Актобе, который, как оказалось, сотрудничал с правоохранительными органами. Стороны договорились о цене в 9 млн тенге за почку. Парень прибыл в Актобе, и после успешного прохождения медицинского обследования ему выплатили 5 млн тенге, после чего он был задержан полицией. Во время судебного заседания подсудимый признался в содеянном и рассказал, что его поступок был вызван финансовыми трудностями.

– У меня были долги. Я действовал поспешно, в состоянии гнева, оставил сообщение в Telegram и сразу вышел из канала. Использовал другое имя. В сентябре мне позвонили. Я приехал в Актобе и сдал анализы. Мне заплатили деньги, арендовали квартиру. 25 сентября меня задержали при получении денег. Мы договорились о сумме в девять миллионов тенге. Часть платежа была до операции, а после мне должны были отдать оставшуюся сумму. Я не считал деньги, не проверял их. Полностью признаю свою вину и искренне сожалею о содеянном, – сказал подсудимый.

На данный момент он находится под подпиской о невыезде. У него есть семья и двое детей.

В целом же тема незаконной трансплатации сегодня стоит довольно остро. Количество людей, которым нужен донор, с каж­дым годом увеличивается. Только в прошлом году в Атырауской области на диспансерном учете состояли более 400 пациентов, нуждающихся в диализе – «искусст­венной почке».

Как известно, диализ – это заместительная терапия, процедура для выведения токсичных веществ и продуктов метаболизма из крови. Он необходим тогда, когда почки не в состоянии выполнять свою функцию. Диализ не может излечить заболевание почек, и пациенты с хронической почечной недостаточностью должны всю жизнь проходить его или сделать операцию по пересадке почки.

Люди годами стоят в очереди на трансплантацию. В законе прописано, что в качестве доноров могут использоваться тела умерших людей. Если гражданин при жизни даст свое согласие, то его орган может быть пересажен после смерти. Однако в регионе на сегодняшний день такого еще не было, а родственники умерших обычно не разрешают изымать органы для спасения другого человека.

Как отмечают в управлении здравоохранения Атырауской области, чаще всего пациенты сами находят доноров. На практике ими становятся мужья, жены, родители. Доноры и сам пациент проходят этическую комиссию, проверяются совместимость донора с реципиентом и их состоя­ние здоровья. За последние два года в регионе трансплантацию почек провели более чем 20 пациентам. После операции люди всю оставшуюся жизнь принимают специальные препараты, бесплатно предоставляемые государством.

Быть или не быть донором органов – трудный вопрос, и каждый сам должен ответить на него. Иногда будущие доноры, имея поначалу отрицательную позицию, в корне ее меняли. Когда родные оказывались на грани смерти, они были готовы на все, чтобы их спасти. Например, один мужчина негативно относился к донорству органов. И вот его жена при родах потеряла много крови, и он был шокирован тем, что его самый дорогой человек мог погибнуть. Сегодня он почетный донор.

Жительница Атырау Гульмира Муканова – реципиент почки.

– Мне было 29 лет, со здоровьем вроде все нормально. Как-то в гос­тях у родственников женщины постарше мерили друг другу давление. Ну и я за компанию – тонометр показал 180 на 120. Начала контролировать, и оказалось, что давление у меня всегда высокое. Родственники убедили обратиться к врачу. Долго обследовалась, в итоге страшный диагноз – хроническая почечная недостаточность. Несколько лет лечилась стволовыми клетками, но потом и это перестало помогать. Прогнозы были неутешительные – гемодиализ и пересадка донорской почки.

На беду Гульмиры откликнулись родные. По группе крови вышло совпадение с двумя братьями. С одним из них анализ показал низкую совместимость, с другим – высокую, но при подготовке к операции врачи обнаружили в его почке маленький камешек и решили не рисковать.

– Я уже практически отчаялась... А несколько месяцев спустя мы с братом, с которым была низкая совместимость, прошли повторные анализы, и они показали хороший процент. Он отдал мне свою почку. Благодаря ей я живу, за что безмерно ему признательна, – говорит Гульмира.

По данным Республиканского центра по координации транс­плантации и высокотехнологичных медицинских услуг, в Казах­стане более 4 тыс. человек ожидают пересадку органов. Большинство нуждаются в пересадке почек, а также печени, сердца и легких. К сожалению, ежегодно не дожидаются органов более 300 человек.