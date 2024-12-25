Денис Полубояринов завоевал золото юниорского чемпионата Азии

Штангист успешно выступил в весовой категории до 96 килограммов

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по тяжелой атлетике отметилась очередной золотой медалью на юниорском чемпионате Азии в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Победу на континентальном первенстве одержал Денис Полубояринов. Штангист успешно выступил в весовой категории до 96 килограммов.

В сумме двоеборья спортсмен поднял 366 (161+205) килограммов.

Вторым финишировал иранец Сепах Амирхосейн - 349 (162+187) килограммов.

Замкнул тройку лучших Эсфандиари Мохаммад (Иран) - 334 (152+182) килограмма.

Ранее с двумя рекордами мира ЧА выиграл Акжол Курманбек, добавили в НОК.