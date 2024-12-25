Денис Полубояринов завоевал золото юниорского чемпионата Азии
119
Штангист успешно выступил в весовой категории до 96 килограммов
Команда Казахстана по тяжелой атлетике отметилась очередной золотой медалью на юниорском чемпионате Азии в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Победу на континентальном первенстве одержал Денис Полубояринов. Штангист успешно выступил в весовой категории до 96 килограммов.
В сумме двоеборья спортсмен поднял 366 (161+205) килограммов.
Вторым финишировал иранец Сепах Амирхосейн - 349 (162+187) килограммов.
Замкнул тройку лучших Эсфандиари Мохаммад (Иран) - 334 (152+182) килограмма.
Ранее с двумя рекордами мира ЧА выиграл Акжол Курманбек, добавили в НОК.