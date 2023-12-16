Депардье могут лишить ордена Почетного легиона

Скандалы
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

На фоне нового скандала вокруг недопустимого поведения Жерара Депардье в отношении женщин орден Почетного легиона инициирует процедуру о его исключении, передает Kazpravda.kz

Фото: Aurore Marechal/abaca/picture alliance

Совет ордена инициирует дисциплинарную процедуру и примет решение о приостановке либо полной аннуляции членства Депардье, заявила в пятницу, 15 декабря, министр культуры Франции Рима Абдул-Малак в эфире телеканала France 5, сообщает Дойче Велле.

По ее словам, поведение Депардье в отношении женщин является "абсолютно шокирующим" и "позором для Франции".

Очередной скандал вокруг Депардье разразился во Франции после выхода в эфир телеканала France 2 документального фильма о съемочной поездке актера в Северную Корею. В нем он допускает неуважительные, вульгарные и сексистские комментарии в отношении женщин, в частности, молодой переводчицы, а также в адрес несовершеннолетней девочки.

Кроме того, несколько дней назад актриса Элен Даррас выступила с обвинениями в домогательствах со стороны Депардье в 2007 году. СМИ также напомнили о продолжающемся уже несколько лет судебном разбирательстве Депардье с актрисой Шарлот Арну, обвиняющей его в изнасиловании. Еще более 12 женщин публично обвинили актера в сексуальном насилии, но пока не заявили об этом в полицию.

Орден Почетного легиона является высшей наградой во Франции. Жерар Депардье был награжден им в 1996 году занимавшим тогда пост президента Жаком Шираком. Кодекс Почетного легиона предусматривает выговор, приостановку членства либо исключение, если награжденный совершил действия, противоречащие чести или наносящие ущерб Франции.

Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году.

#скандал #Орден почетного легиона #Жерар Депардье

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