Депутат Мажилиса обратила внимание на развитие цифровых активов в Казахстане

Цифровизация
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Венера Баталова
корреспондент

В депутатском запросе на имя главы правительства Екатерина Смышляева отметила, что на IV заседании Национального курултая глава государства подчеркнул важность развития индустрии цифровых активов в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламентарий подчеркнула, что президент отметил важность легализации оборота цифровых активов, упорядочивания работы криптообменников и привлечения инвестиций в цифровой майнинг.

«Первым шагом к созданию правовой базы стал Закон «О цифровых активах». Он сыграл важную роль на начальном этапе, однако с момента его принятия рынок существенно изменился. У регулятора и участников появилась возможность глубже понять природу и динамику отрасли. Сегодня требуется переход к следующему этапу, - сказала она.

Анализ правоприменительной практики и текущей ситуации в отрасли выявил ряд системных проблем:

Во-первых, ограниченность легального оборота цифровых активов только в рамках криптобирж МФЦА замедлила развитие инфраструктуры, внедрение новых инструментов и способствовала росту теневого обмена.

Из $15,5 млрд годового оборота лишь $1,4 млрд (9%) приходится на биржи МФЦА, остальное — в «серой зоне». Лицензированные площадки долго не расширяли продуктовую линейку, направляя клиентов на внешние ресурсы. При этом глобальные биржи формально запрещены, но запрет не администрируется.

Многие пользователи не являются квалифицированными инвесторами и не могут работать на официальных биржах, что подталкивает их к нелегальным обменникам. В результате локализация оборота стала узким горлышком для роста и прозрачности рынка.

Во-вторых, сокращается участие цифровых майнеров в экономике.

После введения лицензирования рынок стал «цивилизованным», но сократился в 4 раза. Майнинг в хорошем смысле «уже не тот»: компании платят налоги, ЦОДы балансируют энергосистему. Однако уровень доверия к ним остаётся низким, а участие в инновационной экономике — минимальным, несмотря на высокий потенциал.

В-третьих, сохраняются высокие риски и криминализация отрасли.

Сфера цифровых активов стала уязвимой для отмывания средств, что спровоцировало жёсткую, порой несоразмерную правоприменительную практику. В ряде уголовных дел по нелегальным обменным операциям суммы взысканий достигают 5–6 млрд тенге — при этом очевидно, что они не будут реально возвращены в бюджет. По сути, кроме реального срока, осуждённые получают и пожизненное экономическое наказание. Подобные кейсы отпугивают не только потенциальных нарушителей, но и добросовестных участников рынка.

В-четвертых, отсутствует необходимая гибкость регулирования.

Законодательные изменения не всегда успевают за технологическим развитием отрасли цифровых активов. Перестраивать законотворческий процесс нецелесообразно — необходимы экспериментальные правовые режимы, как инструмент безопасной адаптации к новым решениям.

В-пятых, практически не развивается сегодня сфера обеспеченных цифровых активов. Например, товарных токенов. Хотя для этого есть правовые условия, активность участников рынка очень низкая.

Для дальнейшего развития сферы цифровых активов необходимо:

1. Декриминализовать оборот необеспеченных цифровых активов для физических лиц, при условии использования лицензированных площадок, ужесточив при этом контроль деятельности операторов. Фокус правоприменения должен быть перенесен с простых пользователей на организаторов нелегального оборота.

2. Расширить инфраструктуру цифровых активов, в том числе за счет введение в правовое поле и в поле финансового мониторинга лицензируемые криптообменники для неквалифицированных инвесторов.

3. Обеспечить миграцию казахстанских пользователей с глобальных криптобирж на лицензированные площадки, с последующим ограничением доступа к нелицензированным ресурсам.

4. Пересмотреть составы уголовных правонарушений, скорректировав соразмерность санкций в отношении участников цифрового рынка.

5. Привлечь лицензированные майнинговые компании к участию в инвестиционных проектах, особенно в области цифровой инфраструктуры и энергетики.

6. Разделить функции по администрированию сферы цифровых активов между регуляторами исходя из наличия и природы их обеспечения.

7. Расширить использование экспериментальных правовых режимов в целях правового апробирования новых моделей, включая DAO, DeFi и токенизацию активов.

«Уважаемый Олжас Абайулы! На данный момент нашей фракцией совместно с регуляторами подготовлены срочные и системные предложения по изменению законодательства, включая проект Цифрового кодекса, который уже 7 месяцев ожидает заключения Правительства. Просим Вас ускорить согласование указанных инициатив и организовать межведомственное взаимодействие по реализации предложенных мер», - заключила депутат.

#депутатский запрос #криптообменники #инновационная экономика

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