Депутат Мажилиса: создание условий для полноценного развития и самореализации детей - приоритет партии «AMANAT»

Проблемы жителей населенного пункта Акжар города Шымкент выслушал сегодня депутат Мажилиса Гани Ташкараев.

Среди нерешенных проблем, о которых говорили акжарцы, - вопросы строительства новой школы, мусороперерабатывающего завода, необходимость проведения ремонта улиц и ирригационных систем.

Горожане сообщили, что в единственной школе, которая имеется в населенном пункте, обучение ведется в три смены. Причина этого рост населения, в том числе за счёт миграции граждан.

Выслушав пожелания земляков, депутат Гани Ташкараев отметил, что создание условий для полноценного развития и самореализации детей является одним из приоритетов партии «AMANAT». И решение этого вопроса будет на контроле депутата и местных исполнительных органов, которые в ближайшее время планируют выделить земли под строительство нового учебного заведения.

- Сегодня на встрече поднимались различные социальные вопросы. Один из них касается вывоза бытового мусора. Как член Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, я знаю, что на сегодня есть необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов в 6 регионах странах. Этот вопрос стоит на повестке дня, - заявил парламентарий.