Депутаты утвердили регламент проведения заседаний Курултая

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сегодня, 10 сентября, проходит второе заседание Курултая Республики Казахстан, в ходе которого депутаты приняли проект регламента Курултая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая Республики Казахстан I созыва от партии «Әділет» Снежанна Имашева представила проект Регламента Құрылтая – документ, который определяет внутреннюю организацию, порядок деятельности высшего представительного органа страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Регламент определяет организацию деятельности Құрылтая и его органов, порядок проведения заседаний, слушаний и правительственных часов, правила законодательного процесса, деятельность депутатских объединений, а также порядок осуществления депутатами своих полномочий.

Всего проект состоит из 31 главы и 310 пунктов.

Первое. Организация работы Құрылтая

Основной формой деятельности Құрылтая являются его сессии. Очередная сессия проводится один раз в год – с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня.

В период между очередными сессиями  депутаты осуществляют свои полномочия: реализуют право законодательной инициативы, готовят поправки в законы,  работают с избирателями. Для выезда в регионы депутатам предоставляется до десяти календарных дней, такие выезды должны осуществляться не менее двух раз за сессию.

Заседания Құрылтая, как правило, проводятся по средам и четвергам, слушания – по пятницам, правительственные часы – по понедельникам. Заседание правомочно при присутствии не менее двух третей от общего числа депутатов – то есть не менее 97 депутатов.

Регламент подробно определяет порядок созыва и проведения заседаний, формирования повестки дня, регистрации депутатов, проведения прений и голосования.

Основным принципом остается открытость работы Құрылтая. Заседания являются открытыми, предусматривается их трансляция. Вместе с тем в предусмотренных случаях могут проводиться закрытые заседания с соблюдением требований по защите информации ограниченного доступа.

Второе. Законодательный процесс

Это один из самых объемных и содержательных блоков Регламента.

Проект подробно регулирует весь путь законопроекта – от его внесения в Құрылтай до принятия закона. Право законодательной инициативы реализуется исключительно в Құрылтае. После регистрации законопроект направляется Бюро в головной комитет, который формирует рабочую группу и организует его дальнейшую проработку.

Рассмотрение проекта закона проходит в трех чтениях. Исключение составляют законы о ратификации или денонсации международного договора. Эти проекты рассматриваются в двух чтениях.

В первом чтении обсуждаются цели, задачи, основные положения и возможные социально – экономические, правовые и иные последствия в случае его принятия. После первого чтения проводится детальная работа над поправками. Они обобщаются рабочей группой и головным комитетом в сравнительной таблице.

Во втором чтении рассматриваются поправки к проекту закона, внесенные в рабочую группу или головной комитет.

Третье чтение завершает законодательную процедуру в Құрылтае. На этой стадии рассматриваются только те поправки, которые направлены на приведение проекта закона в соответствие с Конституцией и иным законодательством Республики Казахстан, правилами юридической техники, на устранение внутренних противоречий и замечаний редакционного характера.

Поправки, меняющие правовое содержание проекта, одобренного во втором чтении, не рассматриваются.

Отдельно урегулирована работа с поправками. Проект определяет порядок их внесения депутатами, комитетами и фракциями, порядок подготовки сравнительных таблиц, рассмотрения поправок рабочей группой и головным комитетом.

Предусматривается также специальный порядок рассмотрения предложений Правительства к законопроектам, уже находящимся в Құрылтае. Комитет должен рассмотреть предложения, а по итогам принять решение включать их в сравнительную таблицу или нет. Это особенно важно для того, чтобы, с одной стороны, сохранить возможность оперативного законодательного реагирования, а с другой – не допустить подмены установленной процедуры законодательной инициативы.

Проект закона может быть отозван субъектом законодательной инициативы на любой стадии его рассмотрения. 

Регламентом также урегулирован порядок принятия актов, не носящих законодательного характера. К ним относятся обращения, декларации и заявления.

Вместе с тем, Регламент определяет порядок реализации полномочий Құрылтая по даче согласия Президенту на назначение должностных лиц, предусмотренных Конституцией, избранию и освобождению от должности судей Верховного Суда, а также лишению неприкосновенности судей Конституционного Суда и Верховного Суда.

Устанавливаются процедуры внесения и рассмотрения соответствующих представлений и кандидатур, их обсуждения, голосования и принятия решений Құрылтая.

Третье. Комитеты, комиссии и Бюро Құрылтая

Рабочими органами Құрылтая являются постоянные комитеты и комиссии. Комитеты образуются для ведения законопроектной работы и подготовки вопросов, относящихся к ведению Құрылтая.

Координационным органом является Бюро Құрылтая. Его возглавляет председатель Құрылтая. В состав Бюро входят заместители Председателя, председатели постоянных комитетов и руководители фракций политических партий.

Бюро решает прежде всего организационные вопросы: определяет головные комитеты по законопроектам, формирует проекты повестки дня, координирует деятельность рабочих органов, принимает решения о проведении слушаний и правительственных часов. То есть Бюро должно обеспечивает организационную связанность всей работы Құрылтая.

Четвертое. Формы парламентского контроля

Значительный блок Регламента посвящен взаимодействию Құрылтая с Конституционным Судом, Правительством и Қазақстан Халық Кеңесі, включая процедуры рассмотрения вопросов, определенных Конституцией и законами. Предусмотрено проведение слушаний Құрылтая по наиболее значимым вопросам, относящимся к его компетенции.

Важным инструментом парламентского контроля является правительственный час. В его рамках депутаты заслушивают представителя Правительства, после чего следует содоклад головного комитета, вопросы депутатов и обсуждение. По итогам принимаются рекомендации.

Регламентирован институт депутатского запроса. Депутат вправе обращаться с запросами к Премьер-Министру, членам Правительства, руководителям ряда других государственных органов и акимам регионов.

Ответ на депутатский запрос должен быть дан в срок не более одного месяца. По требованию депутата ответ может быть оглашен непосредственно на заседании Құрылтая с возможностью задать вопросы и провести обсуждение.

Таким образом, Регламент предусматривает несколько различных форм парламентского диалога и контроля: депутатский запрос, депутатский вопрос, правительственный час, слушания, а также специальные процедуры взаимодействия с Правительством (доклад ПМ, Отчет члена Правительства).

Пятое. Гарантии парламентской оппозиции

Это еще одна важная часть нового Регламента. Регламент оговаривает статус большинства и оппозиции в Құрылтае. Большинством признается политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов. Политические партии, представленные в Құрылтае и не входящие в большинство, могут образовывать парламентскую оппозицию.

Регламент не ограничивается декларативным закреплением этого статуса, а предусматривает конкретные процедурные гарантии.
Оппозиция вправе не менее одного раза в течение сессии инициировать проведение слушаний.
Кроме того, она вправе не менее двух раз за сессию определять повестку дня правительственного часа.
Предусматривается также представительство оппозиции в руководстве постоянных комитетов. Это создает институциональные возможности не только для представления альтернативной позиции, но и для ее реального включения в парламентскую повестку.

Шестое. Статус депутата и депутатские объединения

Отдельный раздел посвящен правовому положению депутатов. Регламент определяет порядок принесения присяги, осуществления депутатских полномочий, работы с избирателями, участия в заседаниях и рабочих органах.

Предусмотрены две основные формы депутатских объединений: фракции политических партий и депутатские группы. Фракция представляет соответствующую политическую партию. Депутатская группа может создаваться для совместного осуществления депутатами своих полномочий. Для ее образования необходимо не менее пятнадцати депутатов.

Одновременно с правами закрепляется ответственность депутатов. Регламент предусматривает меры в случаях систематического отсутствия без уважительных причин, передачи своего голоса другому депутату, а также нарушения правил депутатской этики.

Таким образом, депутатский мандат рассматривается не только как совокупность прав, но и как обязанность лично и добросовестно участвовать в деятельности Құрылтая.

Седьмое. Открытость и организационная самостоятельность Құрылтая

Проект регламента предусматривает стенографирование и видеозапись заседаний, слушаний и правительственных часов, размещение соответствующих материалов на интернет-ресурсе Құрылтая.

Отдельно регулируется международное сотрудничество Құрылтая, деятельность парламентских делегаций и взаимодействие с парламентами иностранных государств и международными организациями.

Организационное, правовое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Құрылтая возлагается на его Аппарат.

- В целом проект Регламента формирует полноценную процедурную основу деятельности Құрылтая. Его значение заключается не просто в установлении внутреннего распорядка. Регламент создает условия,  прежде всего для профессионального, последовательного и содержательного рассмотрения законопроектов. Именно такой подход позволит Құрылтаю в полной мере реализовать свою конституционную роль высшего представительного органа Республики Казахстан, осуществляющего законодательную власть, - заключила Снежанна Имашева.

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