Депутат Сергей Пономарев предложил перенести сроки проведения «Игр Будущего» на несколько лет. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео Мажилиса

«Обращаюсь с запросом по вопросу проведения в Казахстане международного турнира «Игры Будущего», запланированного с 18 июля по 1 августа 2026 года. Проведение престижных фиджитал-состязаний в Казахстане, безусловно, станет важным шагом в развитии IT-сектора и спорта, а также укрепит международный имидж нашей страны. Однако, как говорится, каждое будущее строится на прочном фундаменте настоящего. В условиях текущей экономической ситуации возникает вопрос относительно целесообразности столь значительных расходов в следующем году», - сказал мажилисмен.

Он констатировал, что по итогам 2024 года республиканский бюджет недополучил 570,8 млрд тенге доходов. Наибольшее сокращение — на 604,6 млрд тенге по сравнению с 2023 годом — наблюдается в налоговых поступлениях, являющихся основным источником формирования доходной части бюджета.