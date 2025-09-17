Депутат Пономарев предложил перенести проведение «Игр Будущего» до лучших времен

Мажилис
121
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Сергей Пономарев предложил перенести сроки проведения «Игр Будущего» на несколько лет. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz  

Скрин с видео Мажилиса

«Обращаюсь с запросом по вопросу проведения в Казахстане международного турнира «Игры Будущего», запланированного с 18 июля по 1 августа 2026 года. Проведение престижных фиджитал-состязаний в Казахстане, безусловно, станет важным шагом в развитии IT-сектора и спорта, а также укрепит международный имидж нашей страны. Однако, как говорится, каждое будущее строится на прочном фундаменте настоящего. В условиях текущей экономической ситуации возникает вопрос относительно целесообразности столь значительных расходов в следующем году», - сказал мажилисмен. 

Он констатировал, что по итогам 2024 года республиканский бюджет недополучил 570,8 млрд тенге доходов. Наибольшее сокращение — на 604,6 млрд тенге по сравнению с 2023 годом — наблюдается в налоговых поступлениях, являющихся основным источником формирования доходной части бюджета.

«При этом, по предварительным данным, проведение «Игр Будущего» может обойтись бюджету в 62 миллиарда тенге. Эти средства эквивалентны стоимости как минимум шести современных школ, которые так необходимы нашим детям. Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным перенести сроки проведения «Игр Будущего» на несколько лет. Перенос даты проведения, безусловно, важного, но дорогостоящего международного проекта позволит Казахстану более основательно подготовиться к мероприятию в нынешних непростых экономических условиях. Уверены, что наши партнеры отнесутся с пониманием», - отметил Пономарев.

#мажилис #депутат #Игры будущего

