Депутат предлагает отстранить СПК от формирования стабфондов

Необходимо отстранить социально-предпринимательские корпорации (СПК) от формирования продуктовых стабилизационных фондов. Такое мнение высказал депутат Мажилиса РК Сапархан Омаров в ходе круглого стола по вопросам развития социально-предпринимательских корпораций в сфере АПК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Есть факты, когда денежные средства, выделенные на закуп продукции, по назначению не использовались, а хранились на депозитных счетах СПК. В нескольких областях стабилизационные фонды не создавались. В ряде областей такая деятельность является убыточной и есть предложение вывести СПК из программы формирования стабилизационного фонда", – сказал депутат.
По его мнению, нецелесообразность формирования стабфонда продиктована, в том числе тем, что закуп продукции в него производился с последующим снижением цен на данный вид продукции.
"К примеру, при закупе в стабилизационный фонд овощей имеет место риск утери продукции, связанный с ограничением сроков хранения. Вместе с тем, в пределах возможных сроков хранения по указанным видам продукции стабилизирующий эффект оказать невозможно, так как в этот период не наблюдается значительного роста", – сказал депутат.