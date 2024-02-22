Депутат Тимур Елеусизов понесет наказание за мат в маслихате

Вчера в Казнете поднялся шум из-за того, что депутат употребил нецензурную брань в своей речи, сообщает Kazpravda.kz

Скриншот видео

Зачитывая свой доклад, депутат запнулся и выругался. В тот же день он извинился на своей странице в Facebook, осуждая журналистов за внимание к незначительным инфоповодам в стране.

Сегодня он поделился видео, в котором сообщил, что понесет адмответственность по статье "Мелкое хулиганство" и заплатит штраф. Его подписчики заверили, что мат не так страшен. Однако по мнению фолловеров, страшнее то, что "доклады не готовятся самостоятельно и не читаются перед выступлением".

Напомним, что в прошлом году в Казахстане ужесточили наказание за мат. Размер штрафа был повышен в 4 раза, до 20 МРП. Также за мелкое хулиганство можно получить арест от 5 до 30 суток.