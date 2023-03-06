Ужесточение наказания за маты в общественных местах вступило в силу в Казахстане

Ранее за мелкое хулиганство судом налагался штраф в размере 5 МРП или арест до 15 суток. В новой редакции размер штрафа составит 20 МРП либо арест до 30 суток.

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Сегодня, 6 марта, вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань, сообщает Kazpravda.kz.

В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах.

Ранее за мелкое хулиганство судом налагался штраф в размере 5 МРП или 17 250 тенге или арест до 15 суток.

В новой редакции размер штрафа составит 20 МРП или 69 000 тенге либо арест от 5 до 30 суток.

Напомним, президент 3 января подписал Законы "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Документами предусмотрено усиление ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма. Эти нормы вводятся в действие по истечении 60 дней после первого официального опубликования.