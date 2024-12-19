Депутата застрелили в парламенте Абхазии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат парламента Вахтанг Голандзия, раненый во время стрельбы в парламенте, умер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики, передает Kazpravda.kz

«Вахтанг Голандзия умер, второму раненому - Кану Кварчии - оказывают всю необходимую помощь. Он ранен в руку», - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в Генпрокуратуре Абхазии сообщил ТАСС о стрельбе у здания парламента и ранении двоих депутатов.