Депутату Мажилиса показали отечественную мелкоузловую сборку автомобилей

Парламентарию от фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев посетил Hyundai Trans Kazakhstan в ходе рабочей поездки по индустриальной зоне Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Год назад при посещении этого предприятия основатель Astana Motors Нурлан Смагулов делился с нами планами по переходу к мелкоузловой сборке автомобилей – а сегодня мы увидели и сам рабочий процесс, и новые производственные линии. Кроме того, ознакомились с ходом строительства заводов по производству электромобилей, гибридных моделей и комплектующих деталей к собираемым авто. Это – наиболее яркий и успешный пример коллаборации бизнеса и Фонда развития промышленности», – подчеркнул депутат.

Задачу по переходу от крупноузловой сборки к мелкоузловому производству с увеличением локализации и местного содержания ставил Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании 2023 года и на заседании Правительства 7 февраля текущего года.

Азат Перуашев и руководство завода обсудили необходимые меры дальнейшей поддержки предприятий отрасли, а также возможности использования данного опыта для организации производства в других секторах: нефтегазовом, горно-металлургическом, дорожном, строительном, энергетическом машиностроении.