Депутаты фракции AMANAT поддержали решение правительства по единому часовому поясу

Общество,Политика
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Депутаты решили, что следует продолжить практику на местах по изменению рабочего графика

Фото: AMANAT

Члены фракции AMANAT в Мажилисе заслушали отчет правительства о результатах исследований о влиянии изменения часового пояса на физическое и психическое здоровье населения, производительность труда и потребление энергетических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Исследование проводилось в рамках реализации рекомендации фракции AMANAT по шести направлениям. Были привлечены авторитетные ученые и эксперты, научные институты. В ходе исследования был изучен опыт разных стран со схожими географическими параметрами.

Перед депутатами выступил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.

«Сравнительный анализ показал, что во многих развитых европейских странах имеется схожее с Казахстаном время рассвета и заката. В этих условиях данные страны активно развиваются и имеют высокие показатели по развитию человеческого капитала. В этой связи правительство полностью поддерживает решение о внедрении единого часового пояса и считает его полностью обоснованным», – сказал вице-премьер.  

Он также акцентировал внимание на том, что результаты исследования подтвердили, что переход на единый часовой пояс не оказал негативного влияния на результаты образовательного процесса в стране, а также значительного влияния на ситуацию с ДТП и уличной преступностью.

Кроме того, в семи районах Восточно-Казахстанской области была проведена корректировка рабочего графика. Данная инициатива была широко поддержана местными жителями.

На вопросы народных избранников ответили министры торговли и интеграции Арман Шаккалиев, науки и высшего образования Саясат Нурбек и другие представители правительства.

Со слов Шаккалиева, предварительные данные не выявили негативного воздействия изменения часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения и функционирование основных отраслей экономики.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что введение единого часового пояса привело к позитивным изменениям в сфере здравоохранения, наблюдается снижение числа заболеваний. Так, произошло снижение числа вызовов скорой помощи на 0,4%, уменьшение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями на 3,5%, психическими и поведенческими расстройствами на 1,6%, травматизмом на 3,3%, злокачественными новообразованиями на 1,7%. Это свидетельствует о положительном влиянии более рационального распределения времени на общественное здоровье.

«В своей статье в газете «Ана тілі» глава государства подчеркнул, что правительство должно провести всестороннее исследование влияния смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. Сегодня правительство презентовало депутатам фракции AMANAT итоги данного научного исследования. Оно проведено с участием ученых, экспертов и показывает научную обоснованность решения о вводе единого времени в Казахстане», – сказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.  

Резюмируя обсуждение, депутаты приняли результаты научных исследований правительства. Депутаты отметили важность доведения итогов исследований до широких слоев населения.

Кроме того, депутаты рекомендовали правительству совместно с местными органами власти, маслихатами провести адресную разъяснительную работу о прогрессивности и научной обоснованности перехода страны на единый часовой пояс. К ней следует подключить ученых, представителей экспертных кругов, лидеров общественного мнения. Необходимо также организовать соответствующую информационную кампанию в СМИ и соцсетях.

Помимо этого, с учетом запросов населения и зарубежного опыта следует продолжить практику на местах по изменению рабочего графика.

#AMANAT #график #часовой пояс #время

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