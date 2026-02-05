На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова депутаты от всех партийных фракций выступили с заявлениями в поддержку проекта новой Конституции.

фото пресс-службы Мажилиса

Высказываясь о новой редакции Основного закона, Ермурат Бапи отметил, что общий характер проекта в первую очередь направлен на противодействие внешним угрозам и укрепление государственности, суверенитета и безопасности страны. По его мнению, главная цель всех предлагаемых изменений – сохранение единства нашего народа, создание процветающего и могущественного государства.

В своем выступлении депутат от партии НПК Ирина Смирнова обратила внимание на значимость преамбулы проекта новой Конституции. Построение справедливого общества обозначено в ней как главный ориентир. Причем это понятие охватывает несколько направлений – справедливость возможностей, справедливость закона и справедливость в распределении благ.

Депутат Еркин Абил подчеркнул, что в проекте новой Конституции принцип исторической преемственности занимает одно из ключевых мест. Наглядным подтверждением этому является отражение в документе понятия «Ұлы дала». При этом носителем национального суверенитета и реальным субъектом власти признается народ Казахстана, что вместе образует систему опор новой Конституции.

Главным отличием нового Основного закона депутат от партии «Ак жол» Казыбек Иса назвал приоритет прав человека, который четко изложен в документе. Другим важным новшеством, по его мнению, стало превалирование национальных законов над международными договорами, что означает реализацию международных обязательств через фильтр национальных интересов.

Внимание на том, что в проекте новой Конституции сохранена и выведена в центр норма, закрепляющая принадлежность казахстанской земли, ее недр, вод, растительного и животного мира, а также всех других природных ресурсов народу, акцентировал Бакытжан Базарбек. Более того, подчеркнул он, по поручению Президента последовательно и жестко наводится порядок в земельной сфере.

Высказались и представители фракции «Respublica». Так, Айтуар Кошмам­бетов остановился на таком практическом аспекте проекта новой Конституции, как защита собственности. Документ поднимает ее регулирование на принципиально новый уровень, тем самым формируя прозрачные и понятные ориентиры для бизнеса, граждан и судебной системы. А возможность создания специальных правовых режимов развития территорий, по оценке депутата, станет конкурентным преимуществом Казахстана в борьбе за инвестиции и технологии на глобальном уровне.

Член фракции ОСДП Нурлан Ауесбаев отметил, что все заложенные в проекте изменения обсуждались в обществе в течение долгого времени. В частности, переход к однопалатному Парламенту продиктован необходимостью отказаться от сложной и тяжеловесной системы законодательного органа и перейти к более простой, понятной и ответственной форме, удобной для общества. А создание нового консультативного органа – Народного совета – позволит гражданам выражать предложения и укреплять связь между обществом и государством.

Мажилисмен Ерболат Саурыков обратил внимание, что в проекте новой Конституции четко прописано, что Рес­публика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим нап­равлением деятельности государства. По мнению депутата, именно «экономика знаний» является движущей силой в современном мире, а закрепление курса на развитие человеческого капитала на конституционном уровне позволит нашей стране сделать рывок в развитии и повышении благосостояния населения.

О том, что, в отличие от действующей Конституции, написанной сложным даже для юристов языком, в проекте новой редакции Основного закона все статьи изложены ясно и доступно для каждого, высказался Максат Толыкбай. Он отметил, что в новой редакции разграничены государство и религия, что устанавливает правовую гарантию равного отношения ко всем конфессиям. Впервые в новой Конституции уделяется внимание цифровой безопасности. Кроме того, закрепляются правило Миранды и статус адвокатуры, а понятие «брак» конкретизируется как союз мужчины и женщины.

Согласно повестке, мажилисмены приняли во втором чтении закон по защите трудовых прав работников, а также ратифицировали Временное торговое соглашение с Монголией в рамках ЕАЭС, которое было подписано 28 октября 2025 года в городе Минске. Его депутатам представила и. о. министра торговли и интеграции Жанель Кушукова. Она подчеркнула, что соглашение обеспечит развитие и укрепление торговых связей между странами ЕАЭС и Монголией. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для продвижения казахстанских товаров на монгольский рынок.

Во втором чтении принят инициированный депутатами закон по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения. По информации руководителя рабочей группы Ерлана Саирова, в его рамках содержание коллективного договора дополняется обязательными условия­ми о допустимом соотношении максимального и минимального размеров заработной платы по соответствующим профессии и должности.

– В ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, предусмат­ривающие включение в коллективный договор положения о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью. При этом поправками в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» уполномоченный орган в области здравоохранения наделяется компетенцией по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы, – рассказал Ерлан Саиров.

Мажилисмен также сообщил, что законом дополняются нормы, регулирую­щие порядок привлечения и участия посредника в работе согласительной комиссии. Закрепляется прямое подчинение специалиста по безопасности и охране труда первому руководителю организации, что возлагает на него ответственность за обеспечение безопас­ных условий труда.

Кроме того, время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет засчитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту. Соответствующие уточнения вносятся в Социальный кодекс в рамках реализации нормативного пос­тановления Конституционного суда.

Вместе с тем по предложению депутатов устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении одиноких родителей независимо от пола. Для этого термин «одинокие матери» заменяется на «одинокого родителя».

Кроме того, в ходе заседания профильные комитеты приняли в работу новые законопроекты: о психологической дея­тельности, по вопросам деятельности специальных государственных органов республики с сопутствующими поправками и о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием.