Сенаторы Суиндик Алдашев и Бекбол Орынбасаров побывали в городе Жанаозен и Тупкараганском районе Мангистауской области, где ознакомились с текущей ситуацией в социальной, инженерной и производственной инфраструктуре регионов, а также провели встречи с местными жителями и представителями власти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Сенат РК

В Жанаозене сенаторы ознакомились с рядом ключевых промышленных объектов. Особое внимание было уделено строительству гибридной электростанции мощностью 247 МВт – совместного проекта ENI и «КазМунайГаз», который обеспечит стабильное энергоснабжение АО «Өзенмұнайгаз» и нового газоперерабатывающего завода. Также парламентарии посетили производственные площадки ТОО «TENGE Oil & Gas» и ознакомились с планами по наращиванию переработки газа.

А в Тупкараганском районе депутаты посетили объекты водоснабжения, спорта и образования. В селе Кызылозен они осмотрели водозаборный узел, обеспечивающий жителей питьевой водой. В городе Форт-Шевченко сенаторы побывали на новой станции опреснения морской воды производительностью 5000 м³ в сутки, строительство которой завершено и ведётся подготовка к запуску. Этот объект также обеспечит водой населённые пункты Баутин и Аташ.

Кроме того, парламентарии ознакомились с состоянием школы имени Есбола Омирбаева и строительством площади имени Мустафы Шокая. В рамках диалога с членами местного общественного совета были озвучены насущные вопросы, касающиеся инфраструктуры, благоустройства и социальных условий. Сенаторы заверили, что все озвученные проблемы будут находиться на контроле Сената, и отметили важность законодательной поддержки для устойчивого развития регионов и повышения качества жизни населения.