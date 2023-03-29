Депутаты зарегистрированы

Постановления о регистрации избранных депутатов Мажилиса были приняты на прошедшем вчера заседании ЦИК РК.

– Внеочередные выборы депутатов Парламента завершают большой электоральный цикл, начавшийся с всенародного голосования на республиканском референдуме в июне прошлого года, – отметил, открывая заседание, председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров. – По итогам конституционной реформы были законодательно оформ­лены новые конкурентные правила формирования представительной ветви власти. Новый формат проведения выборов значительно расширил возможности граждан для участия в политическом процессе и активизировал избирательную сферу в целом.

Внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов в Мажилис и маслихаты дало возможность избирателям голосовать как за политические партии, так и за конкретных кандидатов в депутаты. В Парламент прошли шесть из семи принявших участие в выборах партий – партийное разнообразие в нижней палате увеличилось вдвое по сравнению с прошлым созывом.

Все 98 депутатов Мажилиса избирались на основе прямого избирательного права – непосредственно гражданами. При этом 29 депутатов будут представлять интересы избирателей своих регионов и округов.

Как подчеркнул Нурлан Абдиров, выборы прошли на принципах конкурент­ности и открытости, и по их итогам депутатский корпус Мажилиса значительно обновился.

Проекты постановлений по вопросу регистрации депутатов Мажилиса Парламен­та Республики Казахстан VIII созыва представил на заседании секретарь ЦИК Мухтар Ерман. Он сообщил, что документы, необходимые для регистрации депутатов, избираемых по партийным спискам, все шесть прошедших в Парламент партий представили в ЦИК 27 и 28 марта.

По партийным спискам в Мажилис проходят 69 депутатов: от партии «Amanat» – 40, от Демократической партии Казах­стана «Ақ жол» – 6, от партии «Ауыл» – 8, от Народной партии Казахстана – 5, от партии «Respublica» – 6 и от ОСДП – 4 депутата. Еще 29 депутатов – избранные по одномандатным территориальным избирательным округам.

На заседании были приняты постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации всех 98 депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Нурлан Абдиров напомнил, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации в качестве депутата Парламента Центральной избирательной комиссией. Он поздравил всех мажилисменов с избранием, отметив, что это большая честь и ответственность.

После председатель ЦИК вручил удосто­верения и нагрудные знаки депутатам, пожелав им успехов и плодотворной работы на благо страны в высшем представительном органе республики.