Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Кто прошел в Парламент
Политическая весна
Разнополярный, нон-конформистский
Рудные богатства стране не нужны?
Наследие Шакарима
Город, которого нет
Новая летопись Роналду
«Астана» завершила сезон
Битва двух столиц
Сильные духом
Офицер – больше чем профессия
Это больше не мальчишки
Блестит дороги новой полотно
Танки, пушки и пехота
Депутаты зарегистрированы
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Доминирующее воздействие электорального сезона
Осужденные помогают пенсионерам убирать снег в СКО
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов 230 раз
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника