Деревянное «меню»

Тематические коллекции из фондов всегда собирают немало любителей старины, вызывают вопросы у посетителей. Путешест­вие по Залу этнографии гостям областного центра, особенно не владеющим казахским языком, дает не только массу новых знаний о прошлом народа, но и расширяет их лексику. К примеру, они с удивлением узнавали, что такое кебеже, а это сундук для хранения продуктов питания, посуды или короб для перевозки вьюков на верблюде. Современный человек не пользуется подобными вещами, потому и понятия ушли в тень. К примеру, специальный чехол для пиал кесе қап – когда-то очень нужная вещь в жизни кочевников, которые постоянно находились в седле, всегда в пути. Сейчас не сразу и поймешь его предназначение. В данной экспозиции представлено изделие из кожи, выполненное мастером Сыпатаевым в XIX веке. Оно имеет деревянную основу и металлические детали. Вещь очень красивая, длиной в 40 см и шириной 23 см.

Нынче в казахских семьях модны деревянные блюда для главного национального блюда – астау. В музее показана посуда, изготовленная местным мастером Куандыком Жубаниязовым.

Также под стеклянным футляром выставлены сплетенная из камыша корзина для сбора фруктов и овощей, столовая посуда из тростника, половник из тыквы. Здесь и старинная маслобойка – нам сегодня трудно представить, как работало это деревянное устройство для взбивания сливочного масла и как тщательно его потом отмывали.

Отдельно выставлены подарки вьетнамцев, однажды побывавших в Актобе. В память о своем визите они оставили подарки из ромбовидной соломы: это вазы, сахарница, хлебница. С ними словно конкурируют изделия актюбинца Дениса Борисова, которые он подарил музею в далеком уже 1999 году в ходе традиционной акции «Подари потомкам память». Это самовар, сплетенный из гибких ветвей ивы, чайная ложка, блюдца. Все это бережно хранится для будущих поколений.

Выставка оформлена в холле, рядом с Залом этнографии. Заглянув сюда, сразу обращаешь внимание на юрту, демонстрирующую повседневный быт казаха в старину. Центральное место в ней занимает круглый низкий столик. На дастархане также расставлена деревянная посуда. У стены – костяной сундук для продуктов или посуды. Рядом буфет, мастер приложил немало фантазии, украшая его резьбой и красками. Нынешним ремесленникам есть чему поучиться у него.

Заведующая сектором музея Жанылган Данабаева обращает внимание на сундук из дома волостного Кабыргинской волости Иргизского уезда Ораза Татеулы. Кстати, на улице, наз­ванной в честь него, находится историко-краеведческий музей. А еще на деревянную чашу для кумыса и ковш, принадлежавшие семье хана Арынгазы из Младшего жуза. Чаша внушительная, размером с хорошую кастрюлю, ее диаметр – 60 сантиметров.

Интерес посетителей вызывает и лауык – так называется подставка для книги, первоначально предназначенная для удобного чтения Корана.

Знакомство с бытом казахов можно продолжить и в зале «Казахского ханства». К слову, экспонаты музея пополняют нынешние ремесленники. В их числе Еркосай Абилов, Нурлан Жакыбаев, Айдос Муратов – мастера, посвятившие себя пропаганде национальных видов декоративно-прикладного искусства. Им подвластны разные умения, которые они переняли у старших товарищей.