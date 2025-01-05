Десант Аяз Ата Статьи 5 января 2025 г. 2:00 5 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Вместо таблеток – игрушки, вместо уколов – шутки и смех. Так преобразили Центр матери и ребенка хоккеисты команды «Торпедо». фото предоставлено спортклубом «Торпедо» Как рассказали в спортивном клубе, эта добрая традиция объединяет болельщиков и игроков. На протяжении всего декабря на матчах после финальной сирены со зрительских трибун летят на лед упаковки с мягкими куклами и плюшевыми зверушками. Плюс свой сбор сладостей, детских книжек, раскрасок, карандашей объявляют волонтеры. И как только наступает праздник, торпедовцы, как десант Аяз Ата, появляются в больничных палатах у маленьких пациентов. – Приходят красивые парни, шутят, смеются, – говорят в клубе. – Дети тут же забывают о болезнях, у них восторг на лицах. Им вручают пакеты с подарками. Представьте, сколько позитивных эмоций! Они потом до вечера перебирают подарочные наборы, рассматривают, играют. Всего в ЦМИРе на стационарном лечении регулярно находятся примерно 400 детей. По словам врачей, в дни Нового года особенно важно создать у маленьких пациентов ощущение доброй сказки. Такая атмосфера сама по себе способствует выздоровлению. Дети забывают про боль, лекарства, отвлекаются, радуются. Медики называют это обыкновенным чудом. – Нашей традиции уже семь лет, – заключили в спортклубе. – С каждым годом к нам присоединяется все больше устькаменогорцев. Людям нравится делать волшебство своими руками. #дети #поздравления #Новый год #Торпедо #хоккеисты