Десант Аяз Ата

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Вместо таблеток – игрушки, вместо уколов – шутки и смех. Так преобразили Центр матери и ребенка хоккеи­сты команды «Торпедо».

фото предоставлено спортклубом «Торпедо»

Как рассказали в спортивном клубе, эта добрая традиция объе­диняет болельщиков и игроков. На протяжении всего декабря на матчах после финальной сирены со зрительских трибун летят на лед упаковки с мягкими куклами и плюшевыми зверушками. Плюс свой сбор сладостей, детских книжек, раскрасок, карандашей объявляют волонтеры. И как только наступает праздник, торпедовцы, как десант Аяз Ата, появляются в больничных палатах у маленьких пациентов.

– Приходят красивые парни, шутят, смеются, – говорят в клубе. – Дети тут же забывают о болезнях, у них восторг на лицах. Им вручают пакеты с подарками. Представьте, сколько позитивных эмоций! Они потом до вечера перебирают подарочные наборы, рассматривают, играют.

Всего в ЦМИРе на стационарном лечении регулярно находятся примерно 400 детей. По словам врачей, в дни Нового года особенно важно создать у маленьких пациентов ощущение доброй сказки. Такая атмосфера сама по себе способствует выздоровлению. Дети забывают про боль, лекарства, отвлекаются, радуются. Медики называют это обыкновенным чудом.

– Нашей традиции уже семь лет, – заключили в спортклубе. – С каждым годом к нам присоединяется все больше устькаменогорцев. Людям нравится делать волшебство своими руками.

#дети #поздравления #Новый год #Торпедо #хоккеисты

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