Как рассказали в спортивном клубе, эта добрая традиция объе­диняет болельщиков и игроков. На протяжении всего декабря на матчах после финальной сирены со зрительских трибун летят на лед упаковки с мягкими куклами и плюшевыми зверушками. Плюс свой сбор сладостей, детских книжек, раскрасок, карандашей объявляют волонтеры. И как только наступает праздник, торпедовцы, как десант Аяз Ата, появляются в больничных палатах у маленьких пациентов.

– Приходят красивые парни, шутят, смеются, – говорят в клубе. – Дети тут же забывают о болезнях, у них восторг на лицах. Им вручают пакеты с подарками. Представьте, сколько позитивных эмоций! Они потом до вечера перебирают подарочные наборы, рассматривают, играют.

Всего в ЦМИРе на стационарном лечении регулярно находятся примерно 400 детей. По словам врачей, в дни Нового года особенно важно создать у маленьких пациентов ощущение доброй сказки. Такая атмосфера сама по себе способствует выздоровлению. Дети забывают про боль, лекарства, отвлекаются, радуются. Медики называют это обыкновенным чудом.

– Нашей традиции уже семь лет, – заключили в спортклубе. – С каждым годом к нам присоединяется все больше устькаменогорцев. Людям нравится делать волшебство своими руками.