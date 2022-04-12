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Дешевле, но все равно дорого
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

В последнее время в регионе наблюдается подорожание ряда продовольственных товаров.

По информации областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, рост цен отмечен по восьми наименованиям базового продовольствия. К примеру, килограмм лука «подрос» до 75 тенге, в то время как по стране его отпускают в среднем за 105, а в крупных городах – и за 143 тенге.

На 5,8% подорожал сахар. Его цена поднялась до 348 тенге за кило, в то время как по респуб­лике «сладкий песок» продают по 392 тенге.

– Таким образом, в Жамбылской области самая низкая цена на сахарный песок, – проинформировала заместитель начальника областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Гульнур Журабекова. – Что касается социального хлеба, то его стоимость осталась на прежнем уровне – 90 тенге за булку. И хотя цены на 19 социально значимых продуктов питания в области все еще ниже средних по республике, специально соз­данной рабочей группой еженедельно проводится ценовой мониторинг в торговых точках региона. В состав проверяющих входят представители местных исполнительных органов, уполномоченных учреждений, общественных организаций, журналисты и блогеры.

Кроме того, по словам Гульнур Журабековой, в области действует комиссия по проверке посреднических схем по всей цепочке ценообразования на основные продовольственные и непродовольственные товары и осуществлению государственного контро­ля над соблюдением размера торговой надбавки на социально значимые продукты питания.

– Контроль осуществляется для того, чтобы торговая надбавка на основные продукты питания не превышала установленной нормы в 15%. Субъектам предпринимательства разъясняются требования законодательства в сфере торговой деятельности, – рассказала заместитель начальника областного управления.

На сегодняшний день соответствующие беседы проведены с руководителями 1 305 торговых предприятий.

По словам Гульнур Журабековой, сдерживать рост цен в регионе помогают социальные магазины, куда из стабилизационного фонда области ежедневно поставляются свежие продукты по сниженной стоимости, в том числе яйца, рис, сахар, мука, растительное масло, хлеб, овощи. Торговые точки расположены как в Таразе, так и в районных центрах.

Их сеть за последнее время значительно расширилась, что не может не радовать. С раннего утра у этих торговых точек выстраиваются очереди, свидетельствующие о востребованности социальных магазинов у населения.

– Чтобы стабилизировать цены на социально значимые продукты питания, с начала года у отечественных товаропроизводителей было закуплено 4 120 тонн продовольствия, – отметила Гульнур Журабекова.

По ее словам, в настоящее время в регионе функционируют 32 социальных магазина, 16 из которых расположены в Таразе. Такое же количество – в райцент­рах. Торговые точки открыты при поддержке местных предпринимателей.

– На фоне подорожания продуктов питания с каждым днем растет спрос на социальные магазины. Если раньше один небольшой павильон охватывал 100–150 человек в день, то сейчас обслуживает до 600–700 человек. Таким образом, охват населения социальными магазинами по сравнению с предыдущими годами увеличился в 6,5 раза, – отметил в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций председатель правления социально-предпринимательской корпорации «Тараз» Даулет Абылкаиров.

Такие павильоны созданы специально для социально уязвимых слоев населения. Поэтому, чтобы не допустить спекуляции, принято решение установить норму отпуска продовольственных товаров в одни руки. Один человек в сутки может приобрести в социальном магазине килограмм сахара, литр подсолнечного мас­ла и десяток яиц.

– С целью сдерживания цен резервы стабилизационного фонда регулярно пополняются. Сегодня он располагает 120 тысячами литров растительного масла, 100 тоннами муки, 89 тоннами риса, 450 тоннами сахара, тремя тоннами соли и 495 тысячами булок хлеба. В ближайшее время его запасы пополнятся 284 тоннами сахара и 1,5 миллиона яиц. Кроме того, дополнительно планируется закупить 60 тонн гречки и 5 тысяч тонн муки, – сообщил Даулет Абылкаиров.

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