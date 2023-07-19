Десять анимационных проектов на основе древних легенд создадут в Казахстане

Фото пресс-службы Министерства культуры и спорта РК

По заказу Министерства культуры и спорта РК началось производство 10-и пилотных анимационных проектов на основе древних легенд, общих для тюркоязычных стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Творческое объединение «Казаханимация» совместно с 10-ю казахстанскими анимационными студиями запустило производство пилотного анимационного проекта, основанного на древних легендах, общих для тюркоязычных стран. Хронометраж каждого произведения, входящего в анимационный альманах, занимает более 5 минут.

Отмечается, что 10 проектов, допущенных к производству, были отобраны в результате специально организованного конкурса. На конкурс были приняты 40 сценариев из 26 студий, написанных на основе легенд о великих личностях тюркоязычных стран, священных животных и географических названиях, общих праздниках и национальных развлечениях тюркоязычных стран.

По итогам открытой защиты поддержку получили 10 анимационных проектов: «Үш Арыс», «Шырақ батыр мен бүркіт жайлы аңыз», «Лэйла. Түркі Патшайымының құпиясы», «Ашина – бірінші көктүрік», «Тұран», «Алтын көл», «Ахмет», «Қожанасыр және ұры», «Суындар» и «Жұмақ дегеніміз...».

«Пилотные анимационные проекты, запущенные в производство, не похожи ни по жанру, ни по тематике. Каждый индивидуален по-своему. Данный проект не только укрепит сотрудничество между тюркоязычными государствами, но и позволит казахстанским студиям выйти на новые рынки и расширить зрительскую аудиторию. Это также первый шаг к созданию совместных анимационных проектов с братскими странами в будущем», – отметила исполняющая обязанности председателя Комитета культуры МКС РК Кумис Сеитова.