Десять документов подписали Казахстан и Сербия

Международное сотрудничество
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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сербии в расширенном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами

Так, в рамках официального визита президента Казахстана в Сербию были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области обороны;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сербия в области образования;

4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия;

5. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и молодежи Республики Сербия;

6. Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Статистическим управлением Республики Сербия о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия по сотрудничеству в области космической деятельности;

8. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;

9. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Национальной библиотекой Республики Сербия;

10. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Институтом международной политики и экономики Республики Сербия.

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