Технологии , В мире
Десятки миллиардов долларов инвестируют США в производство полупроводников

Соединенные Штаты Америки намерены вложить десятки миллиардов долларов в развитие ключевых отраслей отечественной промышленности, в том числе производство в стране полупроводников. Глава американского государства Джо Байден подписал во вторник, 9 августа, закон о поддержке производителей полупроводников, отметив, что с его помощью США смогут "одержать верх в экономическом состязании XXI века", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com.

Конгресс одобрил данный документ в конце июля. Согласно документу, на развитие производства полупроводников в Штатах должно быть выделено 52,7 млрд долларов. Законопроект призвать снизить зависимость США от внешних поставок и усилить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.

Незадолго до подписания закона президентом страны американский производитель компьютерного оборудования Micron объявил о намерении вложить 40 млрд долларов в производство полупроводников в США. На предприятии указали, что собираются приступить к производству "во второй половине текущего десятилетия", однако не уточнили, где конкретно собираются строить заводы.

Со своей стороны Байден сообщил, что еще два американских предприятия - GlobalFoundries и Qualcomm - собираются совместно вложить 4 млрд долларов в производство полупроводников в США, а не за границей.

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