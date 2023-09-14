Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медпомощи – сенатор Больгерт

Сенат, Парламент
137
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Минздрав планирует изменить правила, по которым частные медцентры обслуживают граждан. В результате десятки тысяч граждан могут не получить гарантированный объем бесплатной медпомощи. Проблему в своем депутатском запросе поднял сенатор Евгений Больгерт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: Kazpravda.kz

Во время встреч с предпринимателями сенатору рассказали о планах Министерства здравоохранения по внедрению новых требований к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Одним из таковых является обязательное обслуживание не менее 10 тысяч человек и ограничения по перенаправлению на консультативно-диагностическое обслуживание к соисполнителям. Если это требование не будет соблюдаться – с компанией не будет заключаться договор на оказание населению первичной медпомощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«Возникают обоснованные риски одномоментного прекращения деятельности большого количества частных центров ПМСП, Центров семейного здоровья с численностью менее 10 тысяч человек, во всех регионах Казахстана. При этом, по данным Министерства здравоохранения, в стране функционируют более 5 тыс. медицинских организаций ПМСП. Значительная их часть является частными и потенциально не соответствующими вновь вводимым требованиям. Кроме очевидных экономических негативных последствий и ухудшения условий для субъектов МСБ, планируемое нововведение повлечет ограничение возможности получения своевременной медицинской помощи десятками тысяч граждан нашей страны», - заявил Евгений Больгерт.

Предложение сенатора - провести оценку регуляторного воздействия и социально-экономических последствий вводимых требований к медицинским организациям.

Кроме того, депутат считает важным исключить норму по установлению минимальной численности в 10 тысяч человек для допуска к процедуре закупа услуг, предусмотрев более реалистичный количественный показатель. А также разработать механизм заключения долгосрочных договоров с медицинскими организациями на предоставление услуг первичной медпомощи.

#Сенат #проблема #медпомощь #запрос #ГОБМП

Популярное

Все
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Всадницы возвращаются домой
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Найти свою игру
«Городские» фермеры
Проблема достигла дна
Владельцам теплиц частично возместят расходы на топливо
Трансформация и адаптация СВМДА
С начала года мошенники «нагрели» восточноказахстанцев на 770 миллионов тенге
Парламент ратифицировал Соглашение об обеспечении войск ОДКБ
Нужно потрудиться, чтоб воды напиться
"Помогаек", промышлявших в автоЦОНах, осудили в Таразе
Когда волк не помощник
3-летний ребенок погиб после падения в септик во дворе детсада в Алматинской области
Как нам "возвысить Степь..."
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Экс-чиновнику из акимата ВКО вынесли приговор по тяжкому преступлению 7-летней давности
Муфтий Узбекистана раскритиковал излишества в религии
Запасы на зиму
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Взгляд, жест, пируэт
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Передать в местный бюджет часть крупных налогов предложил п…
Депутат призвал правительство объявить ЧС в зерносеющих сев…
Сенатор заявил о привилегированном положении отдельных лиц …
Парламент ратифицировал Соглашение об обеспечении войск ОДКБ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]