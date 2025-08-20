Детей незаконно привлекали к сбору денег на улице в Астане

Закон и Порядок
130
Дана Аменова
специальный корреспондент

Они собирали пожертвования, представляясь волонтерами благотворительных фондов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице зафиксированы случаи незаконного сбора денег в общественных местах с использованием подростков, сообщает Kazpravda.kz

При координации прокуратуры Астаны проведены рейды в парках, торгово-развлекательных центрах, общественном транспорте и на улицах. Всего обнаружены 8 несовершеннолетних (2008-2010 г.р.), которых вовлекли в качестве волонтеров 3 благотворительных фонда без каких-либо договоров (нарушение ч. 3 ст. 86 Кодекса об административных правонарушениях).

«Эти фонды под предлогом «пожертвований» собрали деньги в других целях на общую сумму порядка 340 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело (п.1 ч.2 ст.190 УК РК). В рамках дела будет дана отдельная правовая оценка действиям должностных лиц фонда по вовлечению несовершеннолетних в незаконную деятельность. Разъясняем, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение правонарушений влечет уголовную ответственность (ст.132 Уголовного кодекса)», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, статья 31 Трудового кодекса предусматривает особые условия труда несовершеннолетних (с 16 лет обязательное наличие трудового договора, а с 14 лет допускается заключение такого договора при условии согласия законного представителя). За нарушение указанных требований работодатели несут административную ответственность по ст. 86 Кодекса об административных правонарушениях.

В надзорном органе призвали благотворительные фонды и родителей более внимательно относиться к выполняемой детьми работе, в том числе волонтерской и иной деятельности, и не допускать участие детей в противоправной деятельности.

#дети #Астана #деньги #сбор #улицы

