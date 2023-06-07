Уникальный метод обучения игре на домбре разработала для особенных детей учитель из Актобе

По словам педагога, по этой методике можно играть на различных музыкальных инструментах.

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Авторский метод для детей с особыми образовательными потребностями разработала учитель игры на домбре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Для учащихся с нарушениями слуха педагог разработала методику обучения нотам с помощью ярких цветов и геометрических фигур. 7 нот покрашены в 7 разных цветов, а 5 пальцев руки заменены на геометрические формы.



Метод защищен авторским правом и находится под охраной Бернской конвенции.

Сегодня Гульсана Магзымбетова обучает 30 детей с различными заболеваниями. Юные музыканты проявляют себя на городских, областных и республиканских конкурсах. По словам педагога, методика положительно влияет на здоровье обучающихся.



«Игра на любом музыкальном инструменте способствует активной работе двух полушариев мозга. Благодаря этому у учащихся с особыми образовательными потребностями развивается мелкая моторика. Например, у детей с церебральным параличом хорошо развивается моторика рук. По этой методике можно играть не только на национальных инструментах», – отмечает Гульсана Магзымбетова.



Ранее начинающий педагог Гульсана Магзымбетова на средства госгранта открыла 2 центра, которые специально оборудованы под нужды особенных детей.