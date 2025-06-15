Дети Астаны о своих отцах: "Папа – ты наша опора и сила!"

Общество
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Столичные спортсмены запустили трогательный челлендж ко Дню отца — "Әке көрген оқ жанар", передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба управления физической культуры и спорта Астаны

Сегодня в честь тёплого и значимого праздника — Дня отца, который в Казахстане отмечается в третье воскресенье июня, в столице стартовал социальный челлендж под названием "Әке көрген оқ жанар".

Инициаторами выступили столичные спортсмены, тем самым вдохновив коллег из других регионов присоединиться к этой доброй акции.

Сотни спортсменов, тренеров и сотрудников сферы физической культуры уже поделились в социальных сетях искренними и душевными историями на тему «Чему меня научил мой отец». Личные воспоминания, архивные фотографии, видеообращения и благодарственные слова наполнили ленты теплом и уважением к родителям, напоминая о важности семейных ценностей и отцовской роли в жизни каждого из нас.

В числе первых участников — известные спортсмены столицы: чемпионка Азии и Казахстана по карате Венера Жақсыбаева, бронзовая призёрка чемпионата Азии Малика Абжанова, параспортсменка по плаванию Аделя Қалиева, тренер женской волейбольной команды Улан Есбай, гимнаст Кайсар Ибрашев, конькобежцы Айша и Асанали Кошкимбаевы, столичные гандболистки и волейболистки.

Некоторые участники спели песню во время соревнований, кто-то провёл совместную тренировку с отцом, а кто-то поделился тем, как именно отец первым привёл их в спорт.

Особо тронули истории братьев Джамаля и Кемаля Рузахуновых, которые признались: «Папа — наш первый тренер». Их отец — Арманжан Рузахунов, заслуженный тренер, воспитавший целую плеяду чемпионов, в том числе финалистов XIX летних Азиатских игр — чемпиона Нуржана Батырбекова и серебряную призёрку Галину Дуванову. Его сын Джамаль — чемпион мира WORLD PRO, призёр JJIF, чемпион Казахстана и Азии. Кемаль — трёхкратный чемпион 2025 года, победитель турниров Grand Slam и первенства Азии.

И сегодня, в День отца, братья Рузахуновы говорят простые, но важные слова:

«Спасибо, папа. Ты — наш первый тренер, наша опора, наш пример и наша сила».

К слову, этот день стал особенно памятным для семьи — у Джамаля сегодня день рождения!

Основная цель челленджа — выразить благодарность отцам, подчеркнуть их незаменимую роль в воспитании сильной, достойной личности и формировании спортивного духа.

Инициатива продолжается! Принять участие может каждый желающий — достаточно опубликовать в социальных сетях архивные фото, воспоминания, видеопоздравления или слова признательности с хэштегами:

#AlgysAkeme #SpasiboPape #AkegeQurmet #ДеньОтцы

#Астана #праздник #День отцов

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