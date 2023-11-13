Дети и экология – важнейшие факторы будущего

Международный форум «Дети и молодежь в действии – изменение климата в Центральной Азии», приуроченный ко Всемирному дню ребенка, прошел в Ташкенте. Мероприятие, организованное Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международным общественным фондом «Замин», было посвящено роли детей и молодежи в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата и обеспечением устойчивого развития.

Казахстан на форуме представила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Подчеркнув особую значимость форума в вопросах активного вовлечения детей и молодежи в климатическую повестку, министр отметила необходимость развития экологического образования и продвижения инициативы ЮНЕСКО в данном нап­равлении.

– Понимая острейшую необходимость экологического воспитания на системном уровне, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще в 2020 году дал поручение поэтапно внедрять в школах предмет «Экологическое воспитание». Это говорит о том, что каждая страна и мировое сообщество в целом понимают, что человечество будет иметь надежду на будущее только в том случае, если наше поколение научит молодежь и детей беречь окружающую среду. Поэтому важно поддерживать их участие в экологической деятельности и инициативах, вовлекать молодое поколение в урегулирование экологических проблем и климатических вызовов, – призвала Аида Балаева.

Для Центральной Азии эти воп­росы имеют особое значение, поскольку изменение климата оказывает сильное влияние на регион. Здесь идет ускоренное потепление и прогнозируется усиление экстремальных погодных явлений, в том числе засухи.

Эти процессы уже негативно сказываются на природных ресурсах, почве, водообеспечении и качестве воздуха, оказывают серьезное влияние на социально-экономическое положение населения и политическое взаимодействие в регионе.

– В связи с этим формирование экологического мышления у детей и молодежи становится первоочередной задачей. В сущности мы говорим о сохранении нашего будущего, потому что дети и экология – два важнейших его фактора, – подчеркнула глава МКИ.

Министр также рассказала о мерах, которые Казахстан принимает в области климатической политики.

Одним из важных достижений страны является снижение выб­росов парниковых газов. Благодаря этим мерам Казахстан, который обязался сократить выбросы на 15%, смог достичь сокращения на 10,35% от уровня 1990 года (380 млн тонн) к концу 2021-го.

Кроме того, в Казахстане утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года, приняты Национальный план углеродных квот и Углеродный бюджет, Дорожная карта по интеграции системы торговли выбросами парниковых газов РК с европейской системой торговли выбросами.

Аида Балаева напомнила о поручении Президента Касым-Жомарта Токаева о высадке 2 млрд деревьев до 2025 года, которое последовательно выполняется (в 2022-м высажены 282,9 млн сеянцев, в 2023-м – 410 млн). Также проводятся работы по посадке саксаула на осушенном дне Аральского моря и фитомелиоративные работы на площади 250 тыс. га.

– Подписан закон о растительном мире, приняты изменения в законодательстве для усиления ответственности за экологичес­кие нарушения и проявления вандализма. Эффективность принимаемых мер налицо, – подчерк­нула Аида Балаева, добавив, что Казахстан готов делиться своим опытом в борьбе с изменениями климата и создании устойчивого будущего для новых поколений.

Министр культуры и информации РК, выступая на форуме, также отметила интерес молодежи и детей к сохранению природы и их готовность активно бороться с экологическими проблемами. Она подчеркнула, что забота об окружающей среде становится глобальным трендом, и призвала всех поддержать и вдохновить молодых экологов на реализацию важных проектов.

– В Казахстане молодежь активно участвует в различных экологических акциях, направленных на охрану и защиту природы, – отметила Аида Балаева. – Для поддержки гражданских усилий в решении экологических задач выдано 30 малых грантов на сумму до 300 тысяч тенге каждый. Проведено свыше 70 экологических акций с охватом более 120 тысяч человек разных возрастов, организовано свыше 1 000 семинаров и тренингов по экологическому образованию и просвещению в региональных фронт-офисах волонтерской деятельности. В рамках республиканской экологической акции «Киелі табиғат» ведется работа по просвещению и повышению экологического сознания и культуры среди молодежи. Мероприятиями уже охвачено более 110 тысяч казахстанских детей, посажено свыше 20 тысяч деревьев.

Предложив несколько мер по усилению взаимодействия в области экологии, включая развитие сотрудничества между странами, обмен опытом, организацию обучающих курсов, она отметила важность проведения акций «Всемирный день без автомобиля» и «Час Земли».

Для развития молодежного экологического движения Аида Балаева предложила провести региональный межстрановой молодежный конкурс на лучший документальный фильм на тему изменения климата в Центральной Азии, а также организовать совместную акцию по очистке территорий. Также она подчеркнула важность информационного сотрудничества и освещения совместных экологических акций.

В завершение Аида Балаева призвала всех присутствующих поддержать и вдохновить детей и молодежь на реализацию их экологических проектов, отметив, что только совместными усилиями можно внести значительный вклад в сохранение планеты.

Участники форума, представители Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Ирана, Таджикистана выразили готовность поддержать все озвученные предложения, отмечается в сообщении МКИ.

На форуме в Ташкенте состоялся обмен передовыми идеями и опытом по расширению участия детей и молодежи в решении экологических проблем, а также по дальнейшей активизации нацио­нальных, региональных и глобальных усилий по бережному отношению к окружающей среде.

Представители стран Цент­ральной Азии выразили готовность усилить сотрудничество в вопросах климатической повестки.