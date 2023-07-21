Дети в беде

Колонка обозревателей
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Асель Муканова

Лето – самое радостное для детворы время – в самом разгаре, а новостная лента «кричит» о разных ужасах с участием детей.

По соцсетям разлетелось видео с летнего лагеря в… алматинской сау­не. Дети из неблагополучных семей получили бесплатные путевки, но их родители явно не предполагали, что отдыхать они будут в одном здании с голыми, простите, мужиками. Возмущают и кадры из спальной комнаты: на поставленных впритык двухъярус­ных железных кроватях должны были спать десятки подростков, и это в летний зной и духоту!

Пугает частота падений маленьких детей из окон городских многоэтажек. По данным МЧС, в 2021 году в Казахстане было зарегистрировано 125 таких случаев, из них 25 со смертельным исходом, в 2022-м – 123, 10 смертельных. А за семь месяцев этого года из окон выпали 93 ребенка, 15 из них не выжили. В конце июня в Астане трехлетняя девочка упала с 17-го этажа – ужасающий факт!

В чате нашего дома участковый каждый день постит важную информацию, в том числе в картинах, доходчиво, о том, как важно заботиться о безопасности собственных детей. Сомневаюсь, что ее хоть кто-то вдумчиво читает…

В том же чате регулярно появляются объявления о пропаже ребенка. Буквально недавно всем районом искали мальчика с ментальными особенностями, который умудрился уйти далеко от дома. Что пережили в этот день родители – трудно представить. Но и ответственности с них это не снимает.

В Щучинске школьный учитель погиб, спасая тонущего ребенка. Девочка осталась жива, но вот вопрос: где были ее родители?

Я сама недавно стала свидетелем шокирующей сцены в Бурабае. За столиком в кафе на берегу озера сидели молодые люди, к которым подошла девушка с ребенком и с возмущением рассказала, что их, как оказалось, сын чуть не утонул, и отец девушки спас его в последний момент. Так вот эта горе-мать даже не встала с места! Только шлепнула испуганного пацана, вместо того чтобы обнять, а спасителям даже не сказала спасибо.

Жуткую историю поведали на днях в фонде «НеМолчиKZ». Известную общественницу из Алматы подозревают в убийстве своей семилетней падчерицы. Родственники заявляют, что мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка. Но в последний раз у девочки произошло кровоизлияние в мозг. По словам соседей, поднимал руку на дочь и родной отец.

А еще одно громкое убийство пятилетней девочки на юге страны вы­звало волнения в населенном пункте и привлекло внимание Президента. Даже если будут наказаны те, кто оставил убийцу-наркомана на свободе после предыдущего преступления, – обвиняемый якобы примирился с потерпевшим, которого ударил топором по голове, девочку это не вернет.

Действительно, у нас дают огромные сроки за куда менее опасные преступления, совершенные впервые. А тут неадекватный рецидивист спокойно проживал по соседству. Огромное горе для семьи. И позор для всей страны.

В Казахстане, как и во всем мире, пандемия привела к бэби-буму. Рес­публика заметно «помолодела»: чис­ленность детей составляет более 34% от всего населения, к началу года в стране проживало 6,7 млн детей. Это наше будущее, и чтобы оно было светлым, нужно детей любить и оберегать. А не позволять им тонуть, падать с высоты и уж тем более не убивать.

В целом дети в Казахстане законодательно защищены. Однако поручение Касым-Жомарта Токаева, данное еще в Послании 2019 года, ужесточить наказание за преступления в отношении детей, выполнено не в полной мере. Эксперты говорят, что в Казахстане не хватает комплексного подхода в этом вопросе. Возможно, последние громкие дела изменят ситуацию. Но сколько еще детских жизней мы должны потерять, чтобы начать по-настоящему заботиться о подрастающем поколении?

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#дети #происшествия #защита #родители #законодательство #каникулы

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