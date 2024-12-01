Детская железная дорога открылась в области Абай

Общество
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На первом этапе протяженность дороги составит около 2 км - от моста на остров до Биологического центра, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

На территории обновленного острова Бейбітшілік в Семее торжественно открыли новую детскую железную дорогу - один из главных символов возрождения городских традиций и развития туристической инфраструктуры. Здесь также торжественно открыли новое общественное пространство.

Пространство охватывает детские игровые, спортивные площадки. На всех площадках установлены новые тренажеры.

История детской железной дороги началась 4 августа 1979 года. Тогда на острове имени Кирова торжественно запустили первую железную дорогу для детей. Открытие было приурочено ко Дню железнодорожника.

К середине 1990-х годов она была закрыта, а к 2000 году полотно дороги было полностью разобрано местными жителями. Однако спустя более двух десятилетий, детскую железную дорогу восстановили.

Железная дорога будет проходить по живописным местам острова, предлагая пассажирам возможность насладиться уникальными природными ландшафтами и красивыми видами на реку Иртыш.

На первом этапе протяженность дороги составит около 2 км — от моста на остров до Биологического центра. Производством вагонов занимался Камбарский машиностроительный завод, специализирующийся на тепловозах и другой железнодорожной технике. В каждом вагоне, длиной 12 метров, предусмотрено 32 сидячих места. Если популярность маршрута возрастет, будет возможность заказать дополнительные вагоны.

Детская железная дорога станет не только местом развлечений, но и важным образовательным проектом, который будет способствовать развитию интереса молодежи к железнодорожному транспорту и профессиям, связанным с ним. Руководство КТЖ выразило готовность оказать поддержку в обучении необходимого персонала. Более того, планируется создание специального детского кружка, где школьники смогут изучать основы железнодорожной профессии.

#область Абай #Семей #детская железная дорога

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