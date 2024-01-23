Детские дома останутся в прошлом

Дети должны жить в семье – это главный посыл, которому следуют в Казахстане. В этой связи детские дома – пережитки советского прошлого – постепенно закрываются. Для этого уже сделано немало.

В 2017 году Главой государства был подписал Указ о трансформации детских домов, направленный на то, чтобы перейти на новую систему – к приютам и фостерным семьям. Для усыновителей были упрощены все процедуры и открыт интернет-портал www. usynovite.kz, где собрана вся необходимая информация. В стране реализуется проект ­«Казахстан без сирот». В его рамках создана база данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этому тысячи воспитанников детдомов нашли любящие семьи.

Консультативная и юриди­ческая помощь оказывается приемным родителям. Большой вклад в сокращение количества детей в детдомах внес проект «Дом мамы», который дал женщинам возможность не оставлять своего ребенка в роддоме, а найти временный приют, окончить учебу, получить образование, встать на ноги и освоить новую профессию. Также в республике создано Национальное агентство поддержки усыновления, которое вместе с органами опеки и попечительства готово помогать детям обрести семью.

За последние десять лет количество детских домов и их воспитанников в стране сократилось в два раза. По поручению Президента они трансформированы в центры поддержки детей. На сегодняшний день в республике насчитывается 115 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В конце декабря 2019 года в Казахстане приняли поправки в Кодекс «О браке и семье», связанные с усыновлением. В частности, с 1 июля 2020 года вступила в силу норма о том, что граждане не смогут усыновлять детей, не пройдя предварительно психологическую подготовку в школе приемных родителей и не получив сертификат, за исключением близких родственников ребенка. Проводят такие курсы агентства по усыновлению, НПО, а также дома ребенка и детские дома. Для потенциальных прием­ных родителей психологичес­кая подготовка бесплатная – все затраты несут вышеуказанные организации. При этом узаконенные частные агентства по усыновлению должны получить аккредитацию в Министерстве просвещения.

Семейное устройство детей, у которых нет родителей, является одним из приоритетных направлений государственной политики. На сегодняшний день существуют четыре альтернативные формы: усыновление, опека (попечительство), патронат и приемная семья. В Казахстане насчитывается 22 081 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 18 291 ребенок воспитывается в семьях казахстанских граждан: под опекой, попечительством – 16 197 детей, на патронатном воспитании – 1 743 несовершеннолетних и в приемных семьях – 351 ребенок.

Все формы семейного устройства материально стимулируются. В частности, усыновителям положена единовременная денежная выплата в размере 75 МРП (276 900 тенге). Опекунам и попечителям выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 10 МРП (36 920 тенге). Патронатным воспитателям также выплачивается ежемесячное пособие в зависимости от возраста ребенка: дошкольники – 9 МРП (33 228 тенге), школьники – 10 МРП (36 920 тенге). Кроме этого, услуги патронатных воспитателей оплачиваются ежемесячно в размере 35 МРП (129 220 тенге).

Фостерные семьи

Американская система устройства детей в семьи, по мнению многих всемирных организаций, одна из самых лучших. В США есть специальная служба или сайт, там беременные женщины, не планирующие оставлять ребенка, могут заранее выбрать семью, которой передадут нежеланное чадо. Ребенок сразу после роддома попадает к новым родителям.

Во многих странах в качестве альтернативы детским домам существуют фостерные семьи, которые временно берут на воспитание и реабилитацию детей – до того момента, пока им не найдут постоянных приемных родителей или не вернут к кровным. Содержание детей оплачивает государство. В Казахстане тоже намерены внедрить подобную практику. Для этого Министерством просвещения разработаны законодательные нормы, предполагающие институт приемных профессиональных семей, что позволит охватить семейной заботой еще больше детей. Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защите прав ребенка» сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Подробнее об инициативах ведомства рассказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова:

– Предполагается, что приемная профессиональная семья – это семья, прошедшая психологическую подготовку, получившая разрешение в органах опеки и попечительства, готовая принять четверых детей независимо от состояния их здоровья в любое время суток. В приемную профессиональную семью будут определяться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, беспризорные, безнадзорные, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, для оказания им помощи.

Примечательно, что детей будут определять в приемные профессиональные семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации. Такие семьи не смогут выбирать «подопечных». Учитывая, что дети будут приниматься в любое время суток, то ночью, в праздничные и выходные дни этим намерены заниматься представители полиции в соответствии с Законом «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорнос­ти». В свою очередь приемные профессиональные воспитатели должны будут известить органы опеки о поступлении к ним ребенка.

При этом есть определенные требования к приемным профессиональным воспитателям. Ими могут быть граждане в возрасте от 30 до 63 лет. Данные ограничения определены, чтобы обеспечить должную материальную и психологическую поддержку детям.

Говоря о порядке признания приемной профессиональной семьи, глава Комитета по охране прав детей отметила, что министерством определены шесть этапов.

– Первый этап – это сбор и направление в органы опеки и попечительства документов, подтверждающих соответствие кандидата предъявляемым требованиям. Это заявление, удостоверение личности, свидетельство о браке, справки о состоя­нии здоровья, об учете у психиат­ра и нарколога, документы на жилье, сведения о доходах, наличие судимости и сертификат о прохождении психологической подготовки. На втором этапе, после того как органы опеки проверят документы, кандидату выдается уведомление о соответствии либо несоответствии. В случае успешного прохождения первого этапа он проходит психологичес­кую диагностику на предмет степени готовнос­ти принять ребенка в семью. После чего, на третьем этапе, оценивается функ­циональность семьи для приема и воспитания ребенка. На четвертом этапе будущие приемные профессиональные воспитатели проходят углубленную психологическую подготовку, логическим завершением которой станут рекомендации органам опеки о готовности этой семьи принимать и воспитывать детей. Следующий этап – проверка жилищных условий и выдача соответствующего акта. Завершающий шестой этап предполагает получение заключения органов опеки о признании кандидатов приемными профессиональными воспитателями. С ними заключается трехсторонний договор – между органами опеки и организацией образования для детей-сирот, – описала механизм Насымжан Оспанова.

Она также дополнила, что запрещено разделение братьев и сестер, а малыши до трех лет будут передаваться только при условии трудовой незанятости одного из воспитателей.

По сути, фостерная семья – это профессиональная деятельность, которая должна оплачиваться, как и любая другая работа. К примеру, те же сотрудники детдомов получают зарплату за свой труд. Поэтому приемных профессиональных воспитателей государство намерено материально поощрять.

– Будет производиться выплата ежемесячного пособия на содержание каждого ребенка-сироты в размере 10 МРП аналогично выплатам на содержание детей, переданных в семьи под опеку (попечительство), на патронатное воспитание, в приемную семью, а также предлагается оплачивать услуги каждого приемного профессионального воспитателя в размере 70 МРП, – сообщила председатель Комитета по охране прав детей.

Что касается контроля за детьми, воспитывающимися в таких семьях, то он будет трехступенчатым. Во-первых, семьи будут ежеквартально предоставлять отчеты о состоянии здоровья детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, работе по их воспитанию, расходовании средств, выделенных на содержание воспитанников, а также по управлению их имуществом. Во-вторых, организации образования для детей-сирот или организации по оказанию содействия в устройстве в семью будут не только сопровождать семьи, но и осуществлять контроль за ними. В-третьих, информация о семье и детях будет передаваться в школы, детские сады, поликлиники, правоохранительные органы и иные социальные учреждения для оказания дополнительной помощи и информирования органов опеки о возможных фактах нарушения.

– Нами разработан нормативный правовой акт – стандарт сопровождения приемных профессиональных семей, включающий в себя порядок проведения беседы, консультаций с семьей, выезда в семью, составление телефонных диалогов, анкетирование и другое, – отметила Насымжан Оспанова.

Пока дети будут жить в профессиональных приемных семь­ях, органы опеки будут заниматься поиском их кровных родителей и родственников, проводить работу по определению их окончательного социального статуса и дальнейшего устройства в пос­тоянную семью. Организации образования для детей-сирот или организации по оказанию содействия в устройстве в семью будут оказывать индивидуальную психологичес­кую, правовую, медицинскую и социальную помощь в решении возникающих проблем, касаю­щихся развития, обучения, социализации детей, а также осуществлять консультативную и психокоррекционную работу по решению психологичес­ких и социальных трудностей и проблем.

Чиновники надеются, что, пос­ле того как законодательные нормы по введению института профессиональных приемных семей будут приняты, детские дома останутся в прошлом.