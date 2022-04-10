Происшествия
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы

В Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого погибла девочка-пешеход, сообщает Kazpravda.kz.

"Авария произошла по улице Гагарина, между улицами Левитана и Ескараева. На перекрестке у въезда в супермаркет столкнулись два автомобиля Huyndai. Столкновение был настолько сильным, что одну из машин закрутило на проезжей части, а после выбросило на тротуар, где в этот момент стояла женщина с ребенком. От сильного удара их отбросило на несколько метров. С тротуара автомобиль вылетел обратно на проезжую часть, где столкнулся с автобусом Yutong и кроссовером Chevrolet", - отмечается в паблике.

В результате ДТП женщину, стоявшую на тротуаре, госпитализировали. Ребенок 2013 года рождения погиб на месте.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие судебные экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

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