Девочка родилась в поезде Жезказган – Астана

Общество
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Ребенок появился на свет естественным путем, без осложнений и патологий, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на управление здравоохранения области Улытау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На счастье роженицы и младенца, среди попутчиков оказались профессиональный фельдшер скорой медицинской службы, медицинская сестра детского сада. Помогали и другие неравнодушные люди.

Внезапные роды начались утром 27 мая. Как только по селектору объявили о чрезвычайной ситуации, на помощь откликнулась Айдана Смаилова, выездной фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Управления здравоохранения области Улытау по г. Сатпаеву. Медик не впервые сталкивается с такой ситуацией, по долгу службы ей неоднократно приходилось благополучно принимать роды.

Посильную помощь при родах оказали Карлыгаш Алиева, медсестра детского сада «Балдырған» г.Сатпаева и Зарина Жакыпбек, инженер-эколог ТОО «Корпорация «Казахмыс».

В соответствии с требованиями была вызвана карета скорой медицинской помощи, которая со станции «Женис» доставила женщину и младенца в больницу поселка Жайрем. В настоящее время мама и малышка Асылым чувствуют себя хорошо и благодарят своих спасителей.

В областной станции скорой медицинской помощи отметили, что гордятся коллегой, которая во внештатной ситуации проявила смелость и решительность, а самое главное, осталось верной своему долгу медицинского работника – спасать жизни людей, помогать им быть здоровыми.

#ребенок #поезд #роды

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