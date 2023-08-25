Девушки-всадницы впервые примут участие в "Ұлы дала жорығы"

Впервые этом году на республиканском марафоне-байге «Ұлы дала жорығы» свои силы на большую дистанцию пробуют и девушки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Федерацию конного спорта «JORYQ».

Фото: joryq.kz.

Наряду с всадником Мерзаком Садуакасовым честь команды Акмолинской области будут защищать Ляззат, Лаура, Анна и Евгения.

"Встречайте! Команда «Иманжүсіп» - сборная Акмолинской области - в числе 20-ти команд, готовых преодолеть марафон дистанцию 1300 км в рамках «Ұлы дала жорығы».

Грандиозный марафон при поддержке главного партнера - Фонда поддержки индустрии туризма и спорта стартует 6 сентября в 14.00 в селе Каражар (Ильинка) по маршруту Астана-Туркестан и финиширует 19 сентября в городе Туркестан - духовной столице тюркского мира", – говорится в сообщении.

Федерация конного спорта приглашает всех любителей спорта вместе следить за успехами команд в их невероятном путешествии по бескрайним просторам нашей родины!