Девушку "похитили" в центре Шымкента. Полицейские прокомментировали инцидент

Через социальные сети распространяют видео, как девушку "похищают" в центре Шымкента, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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По данным полиции, 3 марта 2021 года около 20:00 часов в УП Аль-Фарабийского района ДП города Шымкент поступило сообщение о том, что возле одной из гостиниц неизвестные насильно посадили девушку в автомобиль марки Lexus и уехали.
"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела ряд необходимых мероприятий и установила обстоятельства произошедшего. В ходе опроса 22-летняя девушка пояснила, что просто поссорилась со своим 23-летним парнем, но добровольно села в его машину. Также девушка заявила, что к молодому человеку не имеет никаких претензий", – говорится в сообщении.