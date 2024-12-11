Девять казахстанских боксеров борются за золото ЧА в Таиланде

Начало финальной сессии состоялось сегодня в 12:00 по времени Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
В Чиангмае последний день чемпионата Азии по боксу. За золотые медали бьются девять представителей команды Казахстана.
До 48 кг. Санжар Ташкенбай - Шодиержон Меликузиев (Узбекистан)
До 54 кг. Махмуд Сабырхан - Шахзод Музафаров (Узбекистан)
До 57 кг. Оразбек Асылкулов - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)
До 67 кг. Дулат Бекбауов - Мужибилло Турсунов (Узбекистан)
До 71 кг. Абылайхан Жусупов - Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан)
До 75 кг. Диас Молжигитов - Джавохир Умматалиев (Узбекистан)
До 86 кг. Бекзад Нурдаулетов - Жасурбек Юлдошев (Узбекистан)
До 92 кг. Сагындык Тогамбай - Парвиз Каримов (Таджикистан)
Свыше 92 кг. Айбек Оралбай - Ремула Абудурексити (Китай)