Девятилетний мальчик скончался после падения с качелей в Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Видео происшествия очевидцы распространили в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности. На кадрах видно, что школьник качался на качелях и неожиданно с них слетел.

Ребенку оперативно вызвали скорую помощь. Взрослые пытались помощь ему до приезда медиков, но так и не смогли реанимировать мальчика. К сожалению, через полчаса пострадавший скончался.