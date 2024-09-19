Девятилетний мальчик скончался после падения с качелей в Актобе
73
Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома, сообщает Kazpravda.kz
Видео происшествия очевидцы распространили в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности. На кадрах видно, что школьник качался на качелях и неожиданно с них слетел.
Ребенку оперативно вызвали скорую помощь. Взрослые пытались помощь ему до приезда медиков, но так и не смогли реанимировать мальчика. К сожалению, через полчаса пострадавший скончался.
«По факту смерти несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по ст.306 ч.3 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – детализировали в правоохранительных органах.