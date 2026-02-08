В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся круглый стол «Конституция – залог независимости», посвященный обсуждению проекта обновленной Конституции, сообщает Kazpravda.kz
В мероприятии приняли участие деятели искусства и художественные руководители творческих коллективов.
В ходе встречи участники обсудили значение предлагаемых конституционных изменений для дальнейшего развития страны, отметив, что обновленный Основной закон направлен на укрепление правового государства, расширение гарантий прав и свобод граждан, а также усиление роли образования, науки, культуры и инноваций в общественном развитии.
Отдельное внимание было уделено вопросам сохранения историко-культурного наследия, поддержке национальной культуры и созданию условий для развития творческого и интеллектуального потенциала общества. Также была отмечена значимость предстоящего референдума как механизма всенародного обсуждения ключевых изменений.
По итогам круглого стола участники выразили поддержку предлагаемым изменениям в Конституцию и подчеркнули важность активного участия граждан в предстоящем референдуме.