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По результатам выявлено незаконное получение разрешений 12 строительными компаниями.

Установлено, что для их получения застройщики использовали производственные базы, арендованные у одних и тех же владельцев, а также заявляли идентичных инженерно-технических специалистов.

По итогам проверки все 12 организаций привлечены к административной ответственности. Назначены штрафы на общую сумму свыше 5 миллионов тенге.

Деятельность компаний приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Работа по обеспечению законности в сфере строительства продолжается.

Органы прокуратуры намерены и впредь пресекать случаи недобросовестного получения лицензий и обеспечивать прозрачность в строительной отрасли региона.