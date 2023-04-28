Диалог культур

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Зульфия Гилемханова, директор филиала казахстанского Конгресса татар и башкир

Делегация области Улытау в составе четырнадцати членов АНК и семи приглашенных гостей приняла участие в XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

В Астану приехали представители из всех регионов Казахстана, на форуме выступали известные люди страны. Их идеи, проекты по популяризации государственного языка, укреплению межнацио­нального согласия необходимо претворять в жизнь.

Уверена, каждый из нас в своих регионах, городах продолжит заданный курс на мультикультурный обмен ценностями, знаниями и опытом.

Я считаю, что роль АНК созвучна с реформами, инициированными Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Вектор развития, заданный Главой государства, – успешный человек, трудящийся на благо своей страны. Хотела бы отметить, что успех в будущем будет зависеть и от полиязычия.

Наша общая задача – всесторонне содействовать развитию и популяризации государственного языка. Как житель города Сатпаева, уроженка Казахстана, я всецело поддерживаю усилия государственных структур, всех наших соотечественников в этом важном деле.

В сатпаевском Доме дружбы, который объединяет разные этнокультурные объединения, есть свои проекты по популяризации казахского языка. Ярчайшим примером для подражания являются корейцы, русские, украинцы, татары, которые владеют несколькими языками, включая казахский.

Благодаря сотрудничеству этнокультурных объединений с полиязычными земляками все чаще молодежь, представители рабочих профессий, сферы услуг, медики и даже пенсионеры проявляют повышенный интерес к изучению государственного языка. Что крайне важно, в обучении им всегда готовы бесплатно помочь в городском центре развития языков.

#казахстан #Астана #АНК #XXXIIсессия

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