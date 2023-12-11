Диалог ровесников Статьи 11 декабря 2023 г. 2:30 139 Аяжан Газиз Лидеры молодежного движения Мангистауской области обменялись опытом с представителями молодежного парламента России. фото Гульмайсы Шанбаевой Молодежные лидеры Мангистауской области обменялись опытом с участниками молодежного парламента России в ходе форума «Евразийский десятый инновационный конвент». Участники встречи, сотрудник аппарата маслихата Мангистауской области Гульмайса Шанбаева, председатель молодежного крыла партии «Amanat» «Жастар рухы» Абзал Марат, депутат городского маслихата Актау Сунгат Канаев, обсудили вопросы организации коммуникативной площадки для решения молодежных инициатив стран Евразийского пространства, а также ряд ключевых вопросов евразийской интеграции. Члены делегации из Мангистауской области поделились новыми идеями по вопросам молодежной политики, услышали мнение своих ровесников из соседнего государства. В знак благодарности за теплый прием и налаживание добрососедских отношений между двумя странами гости подарили россиянам книгу государственного и общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора Омирзака Озганбаева «Государственная дума России и Казахстан», изданную на казахском, русском и английском языках по инициативе председателя Мангистауского областного маслихата Жанбырбая Матаева и при финансовой поддержке депутата областного маслихата Куанышбая Озгамбаева. В ходе поездки мангистаусцы также встретились с Генеральным консулом Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно, провели беседу на тему взаимоотношений между двумя странами и молодежи, а также совершили экскурсию по выдающимся историческим местам Санкт-Петербурга. #политика #Россия #молодежь #РК #Жастар рухы