Диалог ровесников

Молодежные лидеры Мангис­тауской области обменялись опытом с участниками молодежного парламента России в ходе форума «Евразийский десятый инновационный конвент».

Участники встречи, сотрудник аппарата маслихата Мангистаус­кой области Гульмайса Шанбае­ва, председатель молодежного крыла партии «Amanat» «Жастар рухы» Абзал Марат, депутат городского маслихата Актау Сунгат Канаев, обсудили вопросы организации коммуникативной площадки для решения молодежных инициатив стран Евразийского пространства, а также ряд ключевых вопросов евразийской интеграции. Члены делегации из Мангистауской области поделились новыми идея­ми по вопросам молодежной политики, услышали мнение своих ровесников из соседнего государства.

В знак благодарности за теп­лый прием и налаживание доб­рососедских отношений между двумя странами гости подарили россиянам книгу государственного и общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора Омирзака Озганбаева «Государственная дума России и Казахстан», изданную на казахском, русском и английском языках по инициативе председателя Мангистауского областного маслихата Жанбырбая Матаева и при финансовой поддержке депутата областного маслихата Куанышбая Озгамбаева.

В ходе поездки мангистаусцы также встретились с Генеральным консулом Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно, провели беседу на тему взаимоотношений между двумя странами и молодежи, а также совершили экскурсию по выдающимся историчес­ким местам Санкт-Петербурга.