Светлана Ананьева, заведующая отделом международных связей и мировой литературы ИЛИ им. М. О. Ауэзова, ассоциированный профессор

В нынешнем году исполняется 135 лет бессмертным «Словам назидания» великого Абая

Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова в юбилейный год подготовлено второе издание академического собрания сочинений Абая Кунанбаева, включающее текстологически выверенные тексты, терминологические и лингвистические комментарии, систематизацию музыкаль­ного наследия.

«Қара сөздері» («Ғақлия»), созданные Абаем Кунанбаевым в период с 1890 по 1898 год, состоят из сорока пяти философских трактатов об актуальных проблемах и нравственных вопросах, степном праве, истории, образовании, о воспитании подрастающего поколения. В этом году исполняется 135 лет, как «Қара сөздері» вышли из-под пера Абая Кунанбаева, стремившегося постоянно в мир новых мыслей и идей.

Духовное развитие человека – одна из постоянных тем творчества просветителя и наставника, поэта-гуманиста Абая Кунанбаева. Золотой стержень абаевского гуманизма – культ сердца. Поэт призывал: «Люби, как родных, все человечество».

К 100-летию со дня рождения великого Абая «Слова назидания» переводились на русский язык критиком, литературоведом, прозаиком Виктором Шкловским, частично – Леонидом Соболевым. Перевод Виктора Шкловского 1954 года выдержал два издания. Сам Шкловский пишет: «Абай требователен в своих поучениях. Абай требует, чтобы человеком руководило сердце, львиное, рыцарское сердце, которому должен подчиняться разум. Надо равняться на лучших... Абай стал учителем жизни».

К 150-летию со дня рождения Абая Кунанбаева Мурат Ауэзов, будучи Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Китае, инициировал перевод «Слов назидания» с казахского на китайский язык, который осуществил писатель, переводчик Сю Чжоу Сюнь. Над текс­том перевода работал также китайский писатель казахского происхождения Акбар Мажит. Прекрасно изданную книгу, в которой текст с одной стороны страницы на казахском и арабском шрифтах, а с другой – на китайском, украшает великолепный портрет Абая кисти поэта, художника, известного переводчика, главного редактора журнала «Мировая литература» Гао Мана. Большой успех «Слова назидания», изданные в Китае, имели на Лейпцигской книжной ярмарке.

Поэтические образы стихотворения «Посвящение Абаю» Гао Мана удивительны по красоте и пластике, хорошо встроены в повествовательный ряд, передающий величавую поступь поэта-провидца:

Выполнив долг просветителя,

Ты ушел,

Оставив стихи, музыку, гаклия

Потомкам и человечеству.

Неточным перевод на русский язык «Слов назидания» считал российский литературовед и критик Николай Анастасьев. Абай наблюдает и размышляет, не наставляет. В одной из последних статей «Толстой, Абай и другие» Николай Анастасьев, сопоставляя «Круг чтения» Льва Толстого и «Слова назидания» Абая Кунанбаева, «итог тяжелых раздумий о религии, этике, истории, бытии и быте», прослеживает, как сходятся не только мысли, «но и формы мыслей, правда, скрещение происходит в пространстве неэвклидовой геометрии».

Национальная проблематика перерас­тает у подлинного художника в глобальные проблемы бытия. «Абай раздвигает время и пространство, стоит на пере­путье евроазиатских культур, совмещая в себе истоки Востока и Запада», – был убежден Чингиз Айтматов.

«Слова назидания» Абая переведены на азербайджанский, английский, арабский, армянский, болгарский, испанский, китайский, корейский, курдский, немецкий, татарский, турецкий, русский, сербский, словацкий, украинский, фарси, французский, чешский, японский и другие языки. В 2011 году в Астане изданы поэмы Абая Кунанбаева и «Книга слов» на казахском, русском и польском языках. Переводчица на польский Раиса Юхневич в одном из писем рассказывает: «Когда работала преподавателем польского языка в Астане, я стала интересоваться казахской культурой и литературой. Прочитав первые строки Абая, красивые и глубокие, я познакомилась благодаря библиотекарю средней школы № 5 Астаны с его «Книгой слов» и поняла, что этот шедевр должны прочитать польские читатели. Таким образом, я еще больше заинтересовалась жизнью Абая».

С казахского на польский «Слова назидания» переведены впервые профессором Познаньского университета им. Адама Мицкевича Хенриком Янковски. Презентация книги на польском языке состоялась в Варшаве 10 июня 2013 года. Обращая особое внимание на стиль и жанровое разнообразие произведений Абая, Янковски выделяет их нравоучительный, воспитательный, философский, социально-политический, обучающий, религиозный и теологический характер.

Переводчик «Слов назидания» Абая Кунанбаева на болгарский язык Иван Иванов («Книга за словото-притчи» издана в 2006 году) ценность философской книги видит в том, что она «учит независимости духа».

23 мая 2018 года в Алматы в Доме-музее М. О. Ауэзова состоялась презентация поэтических переводов «Слов назидания», выполненных епископом Каскеленским Геннадием, членом Союза писателей России, автором нескольких поэтических сборников. В «Словах назидания» он ощутил созвучие идей Абая с дневниковыми записями Михаила Пришвина, письмами Ивана Тургенева, мудрыми изречениями Махатмы Ганди, философским наследием разных культур. Для поэтического перевода избраны Первое, Второе, Четвертое, Пятое слова и с Шестого по Одиннадцатое. В Первом слове поэт провозглашает свое кредо:

И, рассудив о горестях, как мог,

Я попросил бумаги и чернил,

Чтобы простой и безыскусный слог

Мои слова навеки сохранил.

Анатолием Кимом переведены на русский язык Слово первое, Слово четвертое, Слово десятое, Слово пятнадцатое и Слово семнадцатое. Глубокий, философский смысл «Слов назидания» Абая передан точно, ярко, образно, убедительно. В Слове пятнадцатом читаем: «Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни, не придется ли тебе потом испить горечь сожаления? Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил?»

На украинском языке «Роздуми» Абая Кунанбаева увидели свет в переводе Александра Гаркавца. Книга издана в Алматы в 2022 году и включает также некролог Алихана Букейхана «Абай (Ибрагим) Кунанбаев».

Ярким событием стала презентация «Слов назидания» Абая Кунанбаева на украинском языке в Национальном музее-заповеднике Тараса Шевченко в Каневе 16 июля 2020 года. Открывается книга «Напучування. Книга Слiв» статьей Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХI столетии». Первый опыт перевода «Слов назидания» поэтическими строками осуществил Терень Масенко, статья которого «Жизненный подвиг Абая» включена в книгу. Директор Института литературы им. Т. Шевченко академик Национальной академии наук Украины Николай Жулинский «Слова назидания» Абая ставит в один ряд с «Нравственными письмами к Луцилию» античного мыслителя Сенеки и называет моральным кодексом народа, базирующимся на глубокой народной, фольклорной культуре.

Писатель и публицист, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко Вячеслав Медведь жанр «Книги слов» Абая сравнивает с письмами Сковороды к Ковалинскому, дневниками Марка Аврелия, с гоголевскими «Выбранными местами из переписки с друзьями». Дидактичность «Ғаклия», многогранность и многоаспект­ность, созвучность с горькими раздумьями Ивана Франко подчеркивает переводчик на украинский язык доктор филологических наук Николай Васьков: «Слова назидания» имеют значение для каждого человека независимо от его этнической принадлежности и вероисповедания».

Показать мировому сообществу художественную, историческую величину Абая, по глубокому убеждению председателя Союза писателей Беларуси Александра Карлюкевича, возможно «через призму прочтения литературного, философского наследия Абая в сопричастности с творчеством Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича».

Академик Национальной академии наук Республики Беларусь Владимир Гниломедов видит созвучность «Слов назидания» Абая Кунанбаева с мудрыми «Сказками жизни» Якуба Коласа, отмечая, что «просветительство – едва ли не главная особенность всей общественной и творческой деятельности Абая. Наследие Абая проникнуто общечеловеческими идеалами. Он интересен не только казаху, но и белорусу». Просветительство Абая перекликается с просветительским началом Франциска Богушевича.

Окном в познание среднеазиатской культуры и литературы, вызовом для читателя, диалогом, философией жизни человека на фоне судьбы всех людей – так воспринимает «Слова назидания» Абая словацкий журналист Имрих Ковачич. 5 октября 2020 года посольство Республики Казахстан совместно с Национальной академической библиотекой РК провели онлайн-презентацию первого издания «Слов назидания» на словацком языке – Abaj Kunanbajuly «Slova ponauceni». Перевела их на словацкий кандидат филологических наук Катарина Стрелкова.

Духовно-нравственные константы творчества Абая вечны. Перу Гао Мана принадлежат символичные строки:

О, Абай!

Ветер веков воспевает тебя,

Прислушайся.

Человечество вновь вспоминает тебя.

Так классики мировой литературы ведут диалог с современными читателями сквозь время и пространство.

