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Диалоги с Достоевским
Елена Левкович

Выставка, посвященная великому русскому писателю, открылась в столице.

Экспозиция «Федор Михайлович Достоевский в кругу своих героев», подготовленная московским Государственным музеем истории русской литературы им. В. Даля при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Русского дома в Нур-Султане, в первый же день своей работы имела успех – на открытие пришли почти две сотни гостей. Подавляющее большинство из них – школьники и студенты. И даже если кто-то из них пришел по настоянию преподавателей (не всех можно заподозрить в искренней любви к столь непростому писателю в субботнее утро), не было среди них ни одного, кто не сделал памятного фото на фоне иллюстраций. Потому что Федора Михайловича можно считать непростым для чтения и восприятия творцом, можно не прочесть всех его знаковых произведений, но не знать и не понимать его роль в мировой литературе невозможно.

О многогранности образов героев Достоевского говорили и его истинные ценители и почитатели.

– Выставка включает 40 работ. Все они показывают разнообразие подходов, которые применяли художники в диалоге с Достоевским. Каждый из иллюстраторов пытался найти ключ к интерпретации образов писателя – от классического, психологического до символистского. И все эти подходы верны, – отметил Павел Фокин, заместитель директора по научной работе, руководитель центра «Московский дом Достоевского» Государственного музея истории русской литературы им. В. Даля.

Особо отметил Павел Фокин работу казахстанского художника-графика Альберта Гурьева: его «Князь Мышкин и Рогожин в поезде», послужившие иллюстрацией к роману Достоевского «Идиот» в переводе на казахский язык, – прекрасный образец сочетания импрессионистских и классических мотивов. Еще одна, заслуживающая отдельного внимания работа, – «Пророческий сон Раскольникова» Михаила Шемякина, совсем свежая – 2021 года.

О преданности творчеству Достоевского в нашей стране говорил и представитель Русского дома в Казахстане Константин Воробьев, подчеркнувший, что здесь у Федора Михайловича масса поклонников – его имя чтут, память бережно хранят казах­станские музеи, в первую очередь Литературно-мемориальный музей Достоевского в Семее.

То, что в этом городе особое отношение к великому русскому писателю, знают, пожалуй, все почитатели его таланта. Федор Михайлович пять лет прожил в Семипалатинске, куда прибыл после отбывания каторги в Ом­ске. Тут он был зачислен в Седьмой сибирский линейный батальон, начав служить солдатом, затем унтер-офицером, прапорщиком.

Здесь он написал свои «Дядюшкин Сон», «Село Степанчиково и его обитатели». И здесь же, на казахской земле, крепко сдружился с Шоканом Уалихановым, настолько, что называл его своим братом. Память об этой дружбе и хранят в местном музее, открытие которого состоялось в 1971 году и было приурочено к 150-летию писателя.

В музее множество экспонатов, рассказывающих о дружбе двух великих сынов своего времени. В подтверждение этого в музейном дворике стоит композиция: сидящие вполоборота друг к другу бронзовые Шокан Уалиханов и Федор Достоевский о чем-то неспешно беседуют по сей день. К слову, скульптура создана по реальному фотоснимку 1859 года.

Столичная экспозиция продлится до 24 сентября, и, как заявил московский гость Павел Фокин, перейдет в собственность казахстанского культурного фонда, продолжив путешествие по остальным городам Казахстана.

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